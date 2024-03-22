«Рост цен слабеет»: гражданам России сообщили, когда подешевеет жилье

Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», Олег Репченко, поделился наблюдениями о стабилизации цен на рынке жилья в начале 2024 года.

С января по февраль, цены на квадратный метр жилья демонстрируют минимальные колебания, что говорит о затишье после периода активного роста.

Репченко указывает, что после пика цен в сентябре предыдущего года, на рынке наблюдается замедление темпов роста стоимости жилья на протяжении полугода. Эксперт предполагает, что весной, особенно ближе к майским праздникам, цены могут начать снижаться под воздействием падения спроса и высоких ставок по кредитам.

Опрос, проведенный IRN.RU, показывает, что большая часть респондентов (54,9%) ожидает уменьшения цен на жилье в ближайшие три месяца. Часть из них (32,3%) предполагает, что снижение будет незначительным — до 5%, в то время как другие (22,6%) ожидают более существенное удешевление жилья.

В то же время, четверть опрошенных уверена, что цены останутся на прежнем уровне, а 20,1% даже предполагают их рост. Такая осторожность в прогнозах связана с тем, что ожидаемое снижение цен на фоне дорогой ипотеки так и не произошло, что заставило людей пересмотреть свои ожидания от рынка жилья, пишет информационный портал banki.ru.