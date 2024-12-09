Россию скуют первые трескучие морозы: Вильфанд назвал дату старта суровой зимы
mchs.gov.ru
В Центральной России синоптики прогнозируют наступление настоящей зимы. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни регион столкнется с существенным понижением температуры.
Ночные морозы могут достигнуть -9 градусов, а дневные температуры будут колебаться в пределах от -2 до -6 градусов.
Атмосферное давление и морозы
Роман Вильфанд отметил, что ожидаемое похолодание связано с увеличением атмосферного
давления. В середине недели его рост усилит поток холодного воздуха, что приведет к стабильно низким температурам.
Ночные температуры: от -5 до -7 градусов, а в некоторых областях — до -9 градусов.
Дневные температуры: от -2 до -4 градусов, местами до -6 градусов.
Прогноз на следующую неделю
Кратковременное потепление ожидается в начале следующей недели, когда дневные температуры могут подняться до +1 градуса. Однако этот период будет недолгим: уже через несколько дней морозы вернутся, подтверждая наступление зимы.
Как подготовиться к зимним холодам?
Синоптики рекомендуют жителям региона учитывать погодные изменения и заранее подготовиться:
- Одежда: утепляйтесь, используя многослойную одежду, чтобы избежать переохлаждения.
- Транспорт: проверьте состояние автомобиля, в том числе зимнюю резину и уровень антифриза.
- Здоровье: употребляйте горячие напитки и продукты, которые помогут сохранить тепло.
- Планирование: избегайте длительного нахождения на улице в ночное время, когда морозы будут наиболее сильными.
Предстоящие дни станут первым серьёзным испытанием зимы для Центральной России. Понижение температуры до -9 градусов ночью и усиление атмосферного давления принесут в регион холодный воздух и стабильные морозы.
Жителям рекомендуется учитывать погодные условия в своих планах и быть готовыми к холодам, чтобы провести эту неделю с комфортом и безопасностью.
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