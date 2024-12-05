Россию скуют первые трескучие морозы: Вильфанд назвал дату старта настоящей зимы

Жители Центральной России в ближайшие дни столкнутся с резким похолоданием, которое принесет настоящую зимнюю погоду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что температура воздуха заметно снизится, а атмосферное давление повысится, усиливая морозы. Подробности прогноза — в нашем материале.

Температура и атмосферное давление: чего ожидать?

Синоптики предупреждают, что уже к середине недели в Центральной России ночные температуры опустятся до минус 9 градусов, а дневные будут колебаться от минус 2 до минус 6 градусов. Повышение атмосферного давления будет способствовать усилению морозов, что особенно ощутят жители областей региона.

Ночные температуры:

В городах — от минус 5 до минус 7 градусов, в сельских районах и удалённых областях — до минус 9 градусов.

Дневные температуры:

В среднем по региону — от минус 2 до минус 4 градусов, местами до минус 6 градусов.

Прогноз на следующую неделю: временное потепление

В начале следующей недели ожидается небольшое повышение температуры — до плюс 1 градуса. Однако это потепление будет кратковременным. Уже через несколько дней холодный фронт снова вернётся, возвращая в регион морозную зимнюю погоду.

Советы синоптиков: как подготовиться к морозам?

Резкое похолодание может стать стрессом не только для жителей региона, но и для городской инфраструктуры. Синоптики и эксперты рекомендуют заранее подготовиться к морозам:

Тёплая одежда:

Убедитесь, что ваш гардероб соответствует зимним условиям. Отдавайте предпочтение многослойной одежде, шапкам и перчаткам.

Забота о здоровье:

В морозные дни старайтесь избегать длительного пребывания на улице. Употребляйте тёплые напитки и ешьте горячую пищу.

Подготовка дома:

Проверьте герметичность окон и дверей, чтобы снизить теплопотери. Используйте дополнительные обогреватели при необходимости.

Безопасность на дорогах:

Водителям стоит быть осторожными: при таких температурах на дорогах может появляться гололёд. Проверьте состояние зимней резины и тормозной системы.

Что принесёт зима в этом году?

Снижение температуры и возвращение зимней прохлады — только начало. В ближайшие недели метеорологи обещают чередование морозных дней и кратковременных потеплений. Это характерно для климата Центральной России, где погодные условия могут меняться буквально за несколько часов, сообщает ТАСС.

Жителям региона стоит быть готовыми к зимним сюрпризам и принимать меры для комфорта и безопасности в морозную погоду.