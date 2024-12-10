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Россию скуют первые трескучие морозы: Вильфанд назвал дату начала настоящей зимы

Центральная Россия готовится к значительному по...

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Центральная Россия готовится к значительному похолоданию, которое принесёт в регион настоящую зимнюю погоду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился подробным прогнозом: в ближайшие дни температура опустится до значений, которые заставят почувствовать силу зимы.

Холодные ночи и морозные дни

По словам Вильфанда, повышение атмосферного давления станет причиной резкого снижения температуры. Ночные морозы в регионе достигнут минус 9 градусов, а в областях столбики термометров будут показывать от минус 5 до минус 7 градусов. Днём в Центральной России температура составит от минус 2 до минус 6 градусов, создавая типично зимнюю атмосферу.

Временная оттепель

Несмотря на наступающие морозы, начало следующей недели принесёт кратковременное потепление. Температура может подняться до плюс 1 градуса, но это явление будет недолгим. Уже к середине недели зима вновь напомнит о себе, возвращая морозную погоду и ясные дни.

Как изменилась погода?

Повышенное атмосферное давление способствует сохранению холодных воздушных масс. Эти изменения приведут к чистому небу, морозам и образованию гололедицы. Жителям стоит быть готовыми к зимним условиям, особенно на дорогах.

Что делать жителям Центральной России?

Чтобы морозы не застали врасплох, специалисты советуют:

  • Следить за прогнозами погоды: учитывайте переменчивость температуры, планируя свои поездки.
  • Тёплая одежда: подготовьте зимнюю экипировку для прогулок и поездок, особенно утром и вечером.
  • Осторожность на дорогах: гололедица может стать причиной аварий, поэтому автомобилистам стоит соблюдать дистанцию и быть внимательнее.

Зима берёт своё

Резкое похолодание в Центральной России напомнит о том, что зима в самом разгаре. Кратковременное потепление в начале следующей недели станет лишь паузой перед возвращением настоящих морозов. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к изменениям погоды и не забывать о своей безопасности.

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