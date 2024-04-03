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· Ульяна Сенько

Российским пенсионерам пообещали повышение выплат на 30%, но есть одно условие

Российским пенсионерам пообещали повышение выплат на 30%, но есть одно условие

gazetavechorka.ru

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В России открывается новый способ для увеличения пенсионных начислений, предоставляя пенсионерам шанс нарастить свои будущие выплаты через продление трудовой активности.

Этот метод предлагает значительное увеличение пенсионных средств за счет применения дополнительных коэффициентов к стандартным пенсионным выплатам и баллам.

Подробности механизма следующие: за каждый дополнительный год работы после наступления пенсионного возраста назначаются специальные коэффициенты, которые положительно сказываются на объеме пенсионных выплат. В зависимости от продолжительности отсрочки, увеличение может быть существенным:

  • Продление трудовой деятельности на год дает прирост в размере 5,6%.
  • Два дополнительных года работы увеличивают пенсию на 12%.
  • Отсрочка на четыре года приведет к увеличению выплат на 27%.

Такая опция доступна не только для тех, кто достиг пенсионного возраста, но и для работающих пенсионеров. Если пенсионер занимает должность с высокой заработной платой и решит временно отказаться от пенсии, будущие начисления будут увеличены благодаря специальным коэффициентам.

Специалисты советуют рассмотреть этот вариант как возможность для улучшения материального благосостояния в период пенсии. Продуманное использование этой стратегии может стать основой для достижения более высокого уровня финансовой независимости в будущем, способствуя более обеспеченной и беззаботной старости.

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