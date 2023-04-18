Президент РФ отправился в зону СВО и посетил штабы двух группировок ВС РФ

Российский президент Владимир Путин отправился в зону проведения военной спецоперации и побывал в штабах группировок "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" в ЛНР. Информация о визите Путина в СВО подтверждена пресс-секретарем главы государства.

Отмечается, что Путин хотел лично принять доклады у генералов и посмотреть, как обстоят дела.

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", — сказал Путин.

Отмечается, что перемещался российский президент на вертолете и автомобиле.