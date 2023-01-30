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Российский генерал Картаполов сделал важное для россиян заявление относительно мобилизации

Российский генерал Картаполов сделал важное для россиян заявление относительно мобилизации

Фото: ofitseri.ru

Распоряжение о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации россиянам, которые имеют троих детей младше 16 лет, продолжает действовать, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на официальный ответ Минобороны, передает ТАСС.
Депутат заявил, что все указания Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года продолжают действовать и не имеют законную силу.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на зампредседателя Совета по правам человека Ирину Киркору сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. Она предположила, что это формальное решение, которое связано с завершением мобилизации.

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