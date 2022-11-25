Российский боец с тяжелым ранением пустил себе пулю в сердце, чтобы не сдаться в плен ВСУ

Страшные кадры опубликовало издание "Русская весна" у себя в телеграм-канале. Утверждается, что на них один - из командиров группы ЧВК "Вагнер" готовится "направить пулю в сердце", чтобы не сдаваться в плен к украинским военным.

Кадры сняты с квадрокоптера ВСУ. Их широко распространили и украинские телеграм-каналы. Место и время съемки не указывается.

Сообщается, что тяжелораненый боец с позывным "Чердаш" принял решени о суициде, когда понял, что его ситуация патовая - придется сдаваться в плен.

На кадрах видно, как он лежит на земле и подставляет винтовку дулом к груди.

Затем съёмка обрывается. На следующих кадрах с квадрокоптера скидывают гранату. Она падает и взрывается рядом с телом бойца, однако к этому времени, судя по всему, он уже мёртв.