Российских дачников призывают срубить малину под корень и сжечь её

Ремонтантная малина становится всё более популярной среди садоводов благодаря своей способности плодоносить до поздней осени и давать крупные ягоды, размер которых в 1,5-2 раза превосходит стандартные сорта. Особенностью этого вида является возможность получения двух урожаев в год: летом и осенью.

Особенности ухода за ремонтантной малиной

Цикл развития: В отличие от традиционной малины, у ремонтантной малины надземная часть живет всего один год. Плоды формируются на побегах текущего года, и уже к следующему году эти ветви не приносят урожай. Обрезка: Важно проводить ежегодную обрезку ремонтантной малины, удаляя всю надземную часть до корня осенью или весной. Это предотвращает повторное плодоношение старых побегов и стимулирует рост новых. Второй цикл роста: После весенней обрезки растение активно нарастает зеленую массу, и к осени ветви обильно усыпаны крупными ягодами. Защита от вредителей: Ягоды ремонтантной малины реже поражаются малинным жуком, поскольку их созревание приходится на период, когда вредители уже уходят на зимовку. Регулирование плотности посадок: Чтобы предотвратить чрезмерное загущение малинника, важно регулярно удалять молодую поросль, которая не даст урожая, но будет изымать питательные вещества у плодоносящих кустов.

Преимущества и рекомендации

Ремонтантная малина идеально подходит для тех, кто стремится максимально продлить сезон урожая и получить как можно больше плодов с одного куста. При соблюдении всех агротехнических требований и регулярной обрезке, можно добиться высокой продуктивности и качества урожая.

Важно также обратить внимание на выбор места посадки: ремонтантная малина предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированной почвой. Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться обильным урожаем вкусных и крупных ягод ремонтантной малины, которые будут радовать вас с начала лета и до первых заморозков.