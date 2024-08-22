Российские школы массово избавляются от своих учеников: родители 9-классников обратились в Генпрокуратуру

Вопрос о переводе учащихся девятых классов в старшие классы вызвал бурные обсуждения по всему государству.

В городах от Москвы до Оренбурга школы начали отказывать ученикам в переходе на следующий уровень образования из-за неудовлетворительных средних баллов. Эти действия школ обострили общественные дебаты, о чем сообщают региональные СМИ, включая портал ProgorodSamara.

Многие родители и образовательные эксперты считают, что школы стремятся искусственно улучшить свои показатели за счет отсева учеников, что ставит под угрозу принципы справедливости и равного доступа к образованию.

Сложности также возникают с введением профильного обучения. По словам Арсения Филина, основателя организации, в которой подростков готовят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, школы испытывают проблемы при формировании профильных классов, что отрицательно влияет на образовательный процесс.

Проблема перевода в 10-й класс касается не только крупных городов. Генпрокуратура РФ обнаружила случаи отказа даже ученикам с хорошими оценками из-за их среднего балла:, в Оренбургской области почти полсотни учащихся не смогли продолжить обучение, поскольку их средний балл был не выше 4,4.

Эксперты в области образования настаивают на необходимости пересмотра системы оценок и критериев поступления в старшие классы. Они предлагают внедрить более гибкие подходы к приему учащихся, которые не будут полностью зависеть от среднего балла.

Проблемы с переводом в десятый класс подчеркивают серьезные недочеты в существующих образовательных методиках и подходах к оценке знаний. Ситуация требует глубоких системных изменений, направленных на обеспечение честного и равноправного доступа к качественному образованию для всех учеников.