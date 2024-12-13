Российские школьники в шоке: появилось полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили официальное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Выпускников ждут два периода сдачи экзаменов — досрочный и основной, а также дни пересдачи. Расписание уже опубликовано, и школьникам стоит начинать подготовку.

ЕГЭ: досрочный период

Досрочная сдача экзаменов предназначена для тех, кто по уважительным причинам не может участвовать в основном периоде. Экзамены стартуют 21 марта 2025 года:

21 марта: география, литература.

25 марта: русский язык.

28 марта: математика (базовый и профильный уровни).

1 апреля: биология, иностранные языки (письменная часть), физика.

4 апреля: иностранные языки (устная часть).

8 апреля: информатика, обществознание.

11 апреля: история, химия.

ЕГЭ: основной период

Основной период сдачи экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня 2025 года:

23 мая: история, литература, химия.

27 мая: математика (базовый и профильный уровни).

30 мая: русский язык.

2 июня: обществознание, физика.

5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть).

10 и 11 июня: иностранные языки (устная часть), информатика.

Дополнительные дни для пересдачи: 3 и 4 июля.

ОГЭ: досрочный период

Досрочный этап ОГЭ пройдет с 22 апреля по 6 мая 2025 года:

22 апреля: математика.

25 апреля: русский язык.

29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия.

6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.

ОГЭ: основной период

Основной период ОГЭ начнется 21 мая 2025 года:

21 и 22 мая: иностранные языки.

26 мая: биология, информатика, обществознание, химия.

29 мая: география, история, физика, химия.

3 июня: математика.

6 июня: география, информатика, обществознание.

9 июня: русский язык.

16 июня: биология, информатика, литература, физика.

Что важно знать?

Время начала: все экзамены стартуют в 10:00 по местному времени.

Подготовка: родителям и ученикам стоит заранее спланировать подготовку к экзаменам и график их сдачи.

Пересдача: для тех, кто не справится с первым заходом, предусмотрены дополнительные дни.

Опубликованное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год даёт выпускникам четкое представление о датах и возможностях для подготовки. Ученикам важно учитывать особенности своего графика и начинать подготовку как можно раньше, чтобы успешно пройти этот важный этап своей образовательной жизни.

