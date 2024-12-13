Российские школьники в шоке: появилось полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
vesti-k.ru
Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили официальное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.
Выпускников ждут два периода сдачи экзаменов — досрочный и основной, а также дни пересдачи. Расписание уже опубликовано, и школьникам стоит начинать подготовку.
ЕГЭ: досрочный период
Досрочная сдача экзаменов предназначена для тех, кто по уважительным причинам не может участвовать в основном периоде. Экзамены стартуют 21 марта 2025 года:
21 марта: география, литература.
25 марта: русский язык.
28 марта: математика (базовый и профильный уровни).
1 апреля: биология, иностранные языки (письменная часть), физика.
4 апреля: иностранные языки (устная часть).
8 апреля: информатика, обществознание.
11 апреля: история, химия.
ЕГЭ: основной период
Основной период сдачи экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня 2025 года:
23 мая: история, литература, химия.
27 мая: математика (базовый и профильный уровни).
30 мая: русский язык.
2 июня: обществознание, физика.
5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть).
10 и 11 июня: иностранные языки (устная часть), информатика.
Дополнительные дни для пересдачи: 3 и 4 июля.
ОГЭ: досрочный период
Досрочный этап ОГЭ пройдет с 22 апреля по 6 мая 2025 года:
22 апреля: математика.
25 апреля: русский язык.
29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия.
6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.
ОГЭ: основной период
Основной период ОГЭ начнется 21 мая 2025 года:
21 и 22 мая: иностранные языки.
26 мая: биология, информатика, обществознание, химия.
29 мая: география, история, физика, химия.
3 июня: математика.
6 июня: география, информатика, обществознание.
9 июня: русский язык.
16 июня: биология, информатика, литература, физика.
Что важно знать?
- Время начала: все экзамены стартуют в 10:00 по местному времени.
- Подготовка: родителям и ученикам стоит заранее спланировать подготовку к экзаменам и график их сдачи.
- Пересдача: для тех, кто не справится с первым заходом, предусмотрены дополнительные дни.
Опубликованное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год даёт выпускникам четкое представление о датах и возможностях для подготовки. Ученикам важно учитывать особенности своего графика и начинать подготовку как можно раньше, чтобы успешно пройти этот важный этап своей образовательной жизни.
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