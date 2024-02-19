Россиянка не может выйти на пенсию из-за огромного стажа: система просто отказывается начислять такую пенсию

Роза Кудряшова, жительница Республики Марий Эл, столкнулась с проблемой получения пенсии после трудового пути, насчитывающего целый год. Из-за обширного стажа работы и уникальных жизненных обстоятельств, программа по расчету пенсии отказывается формировать заявление, выводя фантастически высокие суммы выплат.



Как выяснилось, в свои 12 лет Кудряшова начала работать, и за свои 62 года успела сменить 24 места работы, о чем имеются подтверждающие документы. В биографии у нее 14 лет северного стажа, медицинская карьера, служба в армии, опасные производства и награды от государства.



Тем не менее, программа по расчету пенсии не позволяет сформировать заявление из-за ошибок. Несмотря на несколько попыток отправить заявление вручную, оно все равно возвращается с отказом.Сотрудники регионального отделения Социального фонда России объяснили, что представленное заявление, заполненное на 4 коробках листов формата А4, придется значительно сократить. Кудряшовой предлагается обдумать, от каких событий своей биографии она готова отказаться, чтобы хотя бы начать получать минимальную пенсию.