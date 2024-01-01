Россияне в восторженном шоке: пенсионный возраст все-таки решили снизить до 55/60 лет

Российским гражданам доложили о процессе выхода на пенсию в 2024 году. Несмотря на повышение пенсионного возраста, некоторым категориям граждан грозит снижение этого порога. Они снова смогут выйти на пенсию уже в 55/60 лет, как это было ранее, сообщает Primpress.



В 2024 году начнется завершающий этап пенсионной реформы, принятой пять лет назад. Женщины 1966 года рождения смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, а мужчины 1961 года рождения – в 63 года.



Помимо достижения указанного возраста, к требованиям для получения пенсии будут добавлены необходимость подтверждения 15 лет стажа и наличие 28,2 пенсионных коэффициента.



Однако, возможность выйти на пенсию раньше будет предоставлена для многих граждан. Например, для некоторых было решено снизить пенсионный возраст до уровней, установленных в СССР. Те, кто накопил значительный стаж – 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут выйти на пенсию в 55/60 лет.



Также снижение пенсионного возраста будет предоставлено тем, кто был уволен с работы раньше срока, например в связи с ликвидацией предприятия. В таком случае они смогут сразу же перейти в категорию пенсионеров.



Кроме того, те, кто накопил специальный стаж в течение определенного периода, смогут выйти на пенсию досрочно. Например, женщины, проработавшие 15 лет на Крайнем Севере, смогут подать заявление на получение пенсии в 55 лет, а для мужчин этот возраст составит 60 лет.