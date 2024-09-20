Россияне в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налоги

С 2024 года россияне вновь будут обязаны платить налог на проценты, полученные от банковских вкладов. Рассмотрим, как осуществляется расчет налога, кто может быть освобожден от его уплаты и когда следует его внести.

Возобновление налогообложения процентов по вкладам:

Закон, предусматривающий налог на доходы от процентов по вкладам, был принят в 2021 году, и после двухлетнего перерыва, в 2024 году он снова вступает в силу. Важно учитывать, что налог начисляется на основе доходов предыдущего года, поэтому в 2024 году налог будет уплачен за проценты, начисленные в 2023 году.

Основные аспекты налогообложения:

Налог уплачивается не с основной суммы вклада, а только с процентов.

Доходы от процентов, полученные в различных банках, суммируются.

Налоговая ставка составляет 13% на доходы до 5 миллионов рублей и 15% на суммы сверх этого порога.

Необлагаемый доход:

Существует предел дохода от процентов, который не облагается налогом. Этот порог рассчитывается по формуле: максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 миллион рублей.

Исключения из налогообложения:

Некоторые доходы не облагаются налогом, включая:

Проценты по эскроу-счетам.

Вклады в российских финансовых организациях в рублях с процентной ставкой до 1% годовых.

Доходы от вкладов в иностранной валюте, пересчитанные по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент начисления процентов.

Процесс уплаты налога:

Не требуется подавать декларацию, так как банки автоматически информируют ФНС о начисленных процентах. ФНС самостоятельно рассчитывает налог и уведомляет владельца вклада через личный кабинет на сайте налоговой службы, где также можно осуществить оплату. Налог следует уплатить до 1 декабря, но если этот день выходной, срок переносится на следующий рабочий день. В 2024 году последний день уплаты налога — 2 декабря.

Рекомендации:

Внимательно следите за изменениями ключевой ставки ЦБ, так как это влияет на размер необлагаемого порога.

Своевременная уплата налога поможет избежать штрафов и пеней.

Для вкладчиков в 2024 году крайне важно осведомленно подходить к вопросу налогообложения своих доходов от процентов, чтобы избежать возможных финансовых неудобств.