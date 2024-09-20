Россияне в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налоги
bloomberg.com
С 2024 года россияне вновь будут обязаны платить налог на проценты, полученные от банковских вкладов. Рассмотрим, как осуществляется расчет налога, кто может быть освобожден от его уплаты и когда следует его внести.
Возобновление налогообложения процентов по вкладам:
Закон, предусматривающий налог на доходы от процентов по вкладам, был принят в 2021 году, и после двухлетнего перерыва, в 2024 году он снова вступает в силу. Важно учитывать, что налог начисляется на основе доходов предыдущего года, поэтому в 2024 году налог будет уплачен за проценты, начисленные в 2023 году.
Основные аспекты налогообложения:
- Налог уплачивается не с основной суммы вклада, а только с процентов.
- Доходы от процентов, полученные в различных банках, суммируются.
- Налоговая ставка составляет 13% на доходы до 5 миллионов рублей и 15% на суммы сверх этого порога.
Необлагаемый доход:
Существует предел дохода от процентов, который не облагается налогом. Этот порог рассчитывается по формуле: максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 миллион рублей.
Исключения из налогообложения:
Некоторые доходы не облагаются налогом, включая:
- Проценты по эскроу-счетам.
- Вклады в российских финансовых организациях в рублях с процентной ставкой до 1% годовых.
- Доходы от вкладов в иностранной валюте, пересчитанные по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент начисления процентов.
Процесс уплаты налога:
Не требуется подавать декларацию, так как банки автоматически информируют ФНС о начисленных процентах. ФНС самостоятельно рассчитывает налог и уведомляет владельца вклада через личный кабинет на сайте налоговой службы, где также можно осуществить оплату. Налог следует уплатить до 1 декабря, но если этот день выходной, срок переносится на следующий рабочий день. В 2024 году последний день уплаты налога — 2 декабря.
Рекомендации:
- Внимательно следите за изменениями ключевой ставки ЦБ, так как это влияет на размер необлагаемого порога.
- Своевременная уплата налога поможет избежать штрафов и пеней.
Для вкладчиков в 2024 году крайне важно осведомленно подходить к вопросу налогообложения своих доходов от процентов, чтобы избежать возможных финансовых неудобств.
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