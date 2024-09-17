Россияне в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налог
pravdapfo.ru
В 2024 году россияне вновь столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы от банковских вкладов, который был приостановлен на два года.
В данном материале мы ознакомим вас с тем, как производится расчет этого налога, какие установлены сроки его уплаты и кто может рассчитывать на освобождение от этой обязанности.
Обязанность по уплате налога на проценты по вкладам
Согласно законодательным изменениям, введенным в начале 2021 года, все, кто имеет банковские вклады, обязаны уплачивать налог на начисленные проценты. После временного моратория, действовавшего в прошлом и позапрошлом годах, с текущего года вкладчики снова должны будут перечислять часть своих доходов в бюджет.
Налоговые ставки на текущий год:
- 13% для доходов до 5 миллионов рублей;
- 15% для доходов, превышающих указанную сумму.
Следует отметить, что налоговая база включает не сам вклад, а только проценты, полученные от него. Все доходы от % по вкладам в разных финансовых организациях суммируются для определения общей налоговой базы.
Определение налога:
Необлагаемый налогом доход высчитывается на основе максимальной ключевой процентной ставки Центробанка:
Ставка года × 1 миллион рублей.
При прогнозируемой ставке в 16% в 2024 году, сумма, освобожденная от налогообложения, составит 160 тысяч рублей.
Пример налогового расчета:
Если процентный доход за 2024 год составил 200 тысяч рублей, налоговая база будет равна 40 тысячам рублей. В итоге получается, налог по ставке 13% составит 5,2 тысячи рублей.
Кто освобожден от налога:
Не требуется выплачивать налог с доходов, полученных с эскроу-счетов и рублевых вкладов, если их процентная ставка не превышает одного процента в год. Также освобождаются от налогообложения доходы от валютных вкладов, пересчитанные по курсу ЦБ Российской Федерации на момент начисления процентов.
Пример для валютных вкладов:
Гражданка разместила 500 тысяч юаней под 4 годовых процента, и к декабрю 2024 года проценты составят 20 тысяч юаней. После пересчета по курсу 12 рублей за юань ее доход составил 240 тысяч рублей. Таким образом, налоговая ответственность по превышению освобожденной суммы в 160 тысяч рублей по ставке 13% составит 10,4 тысячи рублей.
Способы уплаты налога:
Декларировать доходы по вкладам не требуется. Все необходимые сведения банки отправляют в Федеральную налоговую службу, которая занимается расчетом налога и уведомляет налогоплательщика о сумме к уплате через личный кабинет. Оплата налога также осуществляется через этот сервис.
Сроки уплаты налога:
Налог необходимо уплатить до 2 декабря 2024 года, так как 1 декабря — это воскресенье. За просрочку предусмотрены пени и штрафы.
Знание и вовремя выполненные налоговые обязательства по процентам на вклады в настоящем году помогут избежать неприятностей с штрафами.
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