Россияне в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налог

В 2024 году россияне вновь столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы от банковских вкладов, который был приостановлен на два года.

В данном материале мы ознакомим вас с тем, как производится расчет этого налога, какие установлены сроки его уплаты и кто может рассчитывать на освобождение от этой обязанности.

Обязанность по уплате налога на проценты по вкладам

Согласно законодательным изменениям, введенным в начале 2021 года, все, кто имеет банковские вклады, обязаны уплачивать налог на начисленные проценты. После временного моратория, действовавшего в прошлом и позапрошлом годах, с текущего года вкладчики снова должны будут перечислять часть своих доходов в бюджет.

Налоговые ставки на текущий год:

- 13% для доходов до 5 миллионов рублей;

- 15% для доходов, превышающих указанную сумму.

Следует отметить, что налоговая база включает не сам вклад, а только проценты, полученные от него. Все доходы от % по вкладам в разных финансовых организациях суммируются для определения общей налоговой базы.

Определение налога:

Необлагаемый налогом доход высчитывается на основе максимальной ключевой процентной ставки Центробанка:

Ставка года × 1 миллион рублей.

При прогнозируемой ставке в 16% в 2024 году, сумма, освобожденная от налогообложения, составит 160 тысяч рублей.

Пример налогового расчета:

Если процентный доход за 2024 год составил 200 тысяч рублей, налоговая база будет равна 40 тысячам рублей. В итоге получается, налог по ставке 13% составит 5,2 тысячи рублей.

Кто освобожден от налога:

Не требуется выплачивать налог с доходов, полученных с эскроу-счетов и рублевых вкладов, если их процентная ставка не превышает одного процента в год. Также освобождаются от налогообложения доходы от валютных вкладов, пересчитанные по курсу ЦБ Российской Федерации на момент начисления процентов.

Пример для валютных вкладов:

Гражданка разместила 500 тысяч юаней под 4 годовых процента, и к декабрю 2024 года проценты составят 20 тысяч юаней. После пересчета по курсу 12 рублей за юань ее доход составил 240 тысяч рублей. Таким образом, налоговая ответственность по превышению освобожденной суммы в 160 тысяч рублей по ставке 13% составит 10,4 тысячи рублей.

Способы уплаты налога:

Декларировать доходы по вкладам не требуется. Все необходимые сведения банки отправляют в Федеральную налоговую службу, которая занимается расчетом налога и уведомляет налогоплательщика о сумме к уплате через личный кабинет. Оплата налога также осуществляется через этот сервис.

Сроки уплаты налога:

Налог необходимо уплатить до 2 декабря 2024 года, так как 1 декабря — это воскресенье. За просрочку предусмотрены пени и штрафы.

Знание и вовремя выполненные налоговые обязательства по процентам на вклады в настоящем году помогут избежать неприятностей с штрафами.

