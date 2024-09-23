Россияне в шоке: за банковские вклады тоже начнут начислять налоги

С наступлением 2024 года владельцам банковских депозитов предстоит самостоятельно оплачивать налог на проценты, начисленные по их вкладам.

После двухлетней паузы, обусловленной временными льготами, данный налог возвращается, и здесь важно знать особенности его расчета и уплаты.

Как рассчитывается налог на проценты по вкладам?

С начала 2021 года действует закон о налогообложении доходов по вкладам. Президент России предоставил временное освобождение от этого налога с 2022 по 2023 год, однако в 2024 году налог необходимо уплатить за прошлый год.

Налогообложению подлежат только проценты, полученные в виде дохода, при этом сумма вклада в налогообложение не включается. В 2024 году установлены следующие налоговые ставки:

13% для доходов до 5 миллионов рублей.

15% для доходов свыше этой суммы.

Определение необлагаемой налогом суммы

Не все депозитарии обязаны платить налог. Существует порог, до которого доходы от процентов освобождаются от налогообложения. Этот порог каждый год определяется исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ России, умноженной на миллион рублей.

В 2024 году, при ключевой ставке 16%, доход до 160 тысяч рублей не облагается налогом.

Пример расчета: если Николай Н. получил доход в размере 200 тысяч рублей от процентов, налог будет начислен только с суммы, превышающей необлагаемый порог:

(200000−160000)×13%=5200рублей.

Специфика для вкладов в иностранной валюте

Для депозитов в иностранной валюте правила те же. Доход пересчитывается в рубли по курсу Банка Российской Федерации на день начисления процентов.

Пример: доход Ольги К. с депозита в юанях составил после пересчета 240 тысяч рублей. Налоговая база сформируется из суммы, превышающей 160 тысяч рублей:

(240000−160000)×13%=10400рублей.

Необходимость подачи декларации

Декларирование доходов по вкладам банки берут на себя, отправляя всю необходимую информацию в налоговую. Налоговые уведомления и сумма к оплате будут доступны в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог нужно до 1 декабря. Если этот день приходится на выходной, срок переносится на ближайший будний день, в 2024 году это 2 декабря.

Что будет за неуплату налога?

За несвоевременную уплату налога начисляются пени и штрафы. В случае игнорирования требований налоговой, последуют действия по взысканию задолженности.

Владельцам вкладов стоит проявить внимательность и учитывать установленные сроки и правила, чтобы избежать неприятных финансовых последствий в 2024 году.