«Россияне в шоке»: стало известно как будем отдыхать в апреле

В марте 2024 года российские жители приветствовали наступление долгожданных выходных. Государственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством страны был опубликован на их официальном телеграм-канале.

В этом календаре содержится полная информация о государственных праздниках и нерабочих днях. Ближайшие продолжительные праздники запланированы на период с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая, обещая отдых на протяжении четырех дней. А лишь через неделю наступят следующие долгожданные выходные – с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.