Россияне в шоке: стало известно, к чему готовит жителей России Набиуллина с 20 декабря

20 декабря 2024 года Совет директоров Банка России примет важнейшее решение — последнее в этом году — о величине ключевой ставки.

В условиях высокой инфляции и ослабления рубля эксперты единодушны: ужесточение денежно-кредитной политики практически неизбежно. Но насколько именно вырастет ставка, пока остается предметом споров.

Разберём, как текущее состояние экономики влияет на предстоящий выбор Центробанка и что это значит для граждан и бизнеса.

Почему Центробанк может снова поднять ставку?

1. Высокая инфляция

Ключевая ставка — основной инструмент борьбы с инфляцией. Однако, несмотря на рекордные 21% годовых, цены продолжают расти.

Итоги октября: потребительские цены выросли на 0,75% против 0,48% в сентябре.

Годовой уровень инфляции: достиг 9,01%, значительно превышая целевой показатель в 4%.

Регулятор прогнозирует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8–8,5%. Однако большинство экспертов, включая аналитиков Bloomberg, считают этот прогноз слишком оптимистичным и предполагают, что реальный показатель будет ближе к 9–10%.

2. Ослабление рубля

Резкое падение курса рубля в ноябре стало ещё одним драйвером инфляции.

Курс доллара: Достиг 109,6 ₽ к концу ноября, что стало максимумом с 2022 года.

Причины: Американские санкции, сокращение валютных поступлений и укрепление доллара на мировом рынке.

Центробанк был вынужден вмешаться, отказавшись от покупки юаней в рамках бюджетного правила, чтобы стабилизировать валютный рынок. Хотя курс доллара в декабре опустился ниже 100 ₽, ситуация остаётся напряжённой.

3. Рост инфляционных ожиданий

Согласно опросам, россияне ожидают роста цен в ближайший год на уровне 13,4% — максимальном значении за 2024 год. Высокие инфляционные ожидания провоцируют бизнес на повышение цен, что ещё больше разгоняет инфляцию.

Прогнозы экспертов: какой будет ставка?

Большинство аналитиков уверены, что 20 декабря ключевая ставка будет повышена. Основные мнения сводятся к следующему:

23% годовых. Это наиболее вероятный вариант, поддерживаемый ВТБ, Сбербанком и другими крупными игроками.

25% годовых. Некоторые эксперты, включая аналитиков Bloomberg, считают, что ЦБ может пойти на более жёсткие меры.

Сохранение 21%. Такой вариант маловероятен, но его допускают отдельные представители финансового сектора.

Как повышение ставки повлияет на экономику?

1. Удорожание кредитов

Более высокая ключевая ставка ведёт к увеличению процентных ставок по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Уже сейчас рост ставок привёл к замедлению темпов розничного кредитования.

2. Рост доходности вкладов

Для вкладчиков повышение ставки — это возможность получать более высокие доходы. Эксперты прогнозируют, что доходность по депозитам может достичь 25% уже в начале 2025 года.

3. Риски для бизнеса

Дорогие кредиты могут негативно сказаться на инвестиционной активности и замедлить развитие бизнеса, особенно в секторах, зависящих от заёмных средств.

Какие перспективы у экономики в 2025 году?

Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших действий Центробанка:

Продолжение жёсткой политики. Большинство аналитиков ожидают, что высокая ставка сохранится минимум до середины 2025 года.

Снижение ставки. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что смягчение может начаться уже в 1-ой половине следующего года, если инфляция пойдёт на спад.

Что это значит для граждан?

Сбережения. Рост ставок по вкладам делает банковские депозиты более привлекательными.

Кредиты. Оформление займов станет дороже, поэтому стоит тщательно взвесить необходимость новых кредитов.

Инвестиции. В условиях нестабильности предпочтение стоит отдавать консервативным инструментам, таким как депозиты и облигации.

Решение Центробанка 20 декабря станет ключевым событием для российской экономики. Ожидаемое повышение ставки — это ответ на инфляцию и девальвацию рубля, но оно также несёт риски для экономики. Гражданам и бизнесу важно подготовиться к последствиям этого решения, чтобы максимально эффективно адаптироваться к новым условиям.

