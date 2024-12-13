Россияне в шоке: стало известно, к чему готовит жителей России Набиуллина с 20 декабря

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20 декабря 2024 года Совет директоров Банка Рос...

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20 декабря 2024 года Совет директоров Банка России примет важнейшее решение — последнее в этом году — о величине ключевой ставки.

В условиях высокой инфляции и ослабления рубля эксперты единодушны: ужесточение денежно-кредитной политики практически неизбежно. Но насколько именно вырастет ставка, пока остается предметом споров.

Разберём, как текущее состояние экономики влияет на предстоящий выбор Центробанка и что это значит для граждан и бизнеса.

Почему Центробанк может снова поднять ставку?

1. Высокая инфляция

Ключевая ставка — основной инструмент борьбы с инфляцией. Однако, несмотря на рекордные 21% годовых, цены продолжают расти.

Итоги октября: потребительские цены выросли на 0,75% против 0,48% в сентябре.
Годовой уровень инфляции: достиг 9,01%, значительно превышая целевой показатель в 4%.

  • Регулятор прогнозирует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8–8,5%. Однако большинство экспертов, включая аналитиков Bloomberg, считают этот прогноз слишком оптимистичным и предполагают, что реальный показатель будет ближе к 9–10%.

2. Ослабление рубля

Резкое падение курса рубля в ноябре стало ещё одним драйвером инфляции.

Курс доллара: Достиг 109,6 ₽ к концу ноября, что стало максимумом с 2022 года.
Причины: Американские санкции, сокращение валютных поступлений и укрепление доллара на мировом рынке.

  • Центробанк был вынужден вмешаться, отказавшись от покупки юаней в рамках бюджетного правила, чтобы стабилизировать валютный рынок. Хотя курс доллара в декабре опустился ниже 100 ₽, ситуация остаётся напряжённой.

3. Рост инфляционных ожиданий

Согласно опросам, россияне ожидают роста цен в ближайший год на уровне 13,4% — максимальном значении за 2024 год. Высокие инфляционные ожидания провоцируют бизнес на повышение цен, что ещё больше разгоняет инфляцию.

Прогнозы экспертов: какой будет ставка?

Большинство аналитиков уверены, что 20 декабря ключевая ставка будет повышена. Основные мнения сводятся к следующему:

  • 23% годовых. Это наиболее вероятный вариант, поддерживаемый ВТБ, Сбербанком и другими крупными игроками.
  • 25% годовых. Некоторые эксперты, включая аналитиков Bloomberg, считают, что ЦБ может пойти на более жёсткие меры.
  • Сохранение 21%. Такой вариант маловероятен, но его допускают отдельные представители финансового сектора.

Как повышение ставки повлияет на экономику?

1. Удорожание кредитов

Более высокая ключевая ставка ведёт к увеличению процентных ставок по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Уже сейчас рост ставок привёл к замедлению темпов розничного кредитования.

2. Рост доходности вкладов

Для вкладчиков повышение ставки — это возможность получать более высокие доходы. Эксперты прогнозируют, что доходность по депозитам может достичь 25% уже в начале 2025 года.

3. Риски для бизнеса

Дорогие кредиты могут негативно сказаться на инвестиционной активности и замедлить развитие бизнеса, особенно в секторах, зависящих от заёмных средств.

Какие перспективы у экономики в 2025 году?

Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших действий Центробанка:

  • Продолжение жёсткой политики. Большинство аналитиков ожидают, что высокая ставка сохранится минимум до середины 2025 года.
  • Снижение ставки. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что смягчение может начаться уже в 1-ой половине следующего года, если инфляция пойдёт на спад.

Что это значит для граждан?

  • Сбережения. Рост ставок по вкладам делает банковские депозиты более привлекательными.
  • Кредиты. Оформление займов станет дороже, поэтому стоит тщательно взвесить необходимость новых кредитов.
  • Инвестиции. В условиях нестабильности предпочтение стоит отдавать консервативным инструментам, таким как депозиты и облигации.

Решение Центробанка 20 декабря станет ключевым событием для российской экономики. Ожидаемое повышение ставки — это ответ на инфляцию и девальвацию рубля, но оно также несёт риски для экономики. Гражданам и бизнесу важно подготовиться к последствиям этого решения, чтобы максимально эффективно адаптироваться к новым условиям.

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