Россияне в шоке: стало известно, к чему готовит жителей России Набиуллина с 20 декабря
finam.ru
20 декабря 2024 года Совет директоров Банка России примет важнейшее решение — последнее в этом году — о величине ключевой ставки.
В условиях высокой инфляции и ослабления рубля эксперты единодушны: ужесточение денежно-кредитной политики практически неизбежно. Но насколько именно вырастет ставка, пока остается предметом споров.
Разберём, как текущее состояние экономики влияет на предстоящий выбор Центробанка и что это значит для граждан и бизнеса.
Почему Центробанк может снова поднять ставку?
1. Высокая инфляция
Ключевая ставка — основной инструмент борьбы с инфляцией. Однако, несмотря на рекордные 21% годовых, цены продолжают расти.
Итоги октября: потребительские цены выросли на 0,75% против 0,48% в сентябре.
Годовой уровень инфляции: достиг 9,01%, значительно превышая целевой показатель в 4%.
- Регулятор прогнозирует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8–8,5%. Однако большинство экспертов, включая аналитиков Bloomberg, считают этот прогноз слишком оптимистичным и предполагают, что реальный показатель будет ближе к 9–10%.
2. Ослабление рубля
Резкое падение курса рубля в ноябре стало ещё одним драйвером инфляции.
Курс доллара: Достиг 109,6 ₽ к концу ноября, что стало максимумом с 2022 года.
Причины: Американские санкции, сокращение валютных поступлений и укрепление доллара на мировом рынке.
- Центробанк был вынужден вмешаться, отказавшись от покупки юаней в рамках бюджетного правила, чтобы стабилизировать валютный рынок. Хотя курс доллара в декабре опустился ниже 100 ₽, ситуация остаётся напряжённой.
3. Рост инфляционных ожиданий
Согласно опросам, россияне ожидают роста цен в ближайший год на уровне 13,4% — максимальном значении за 2024 год. Высокие инфляционные ожидания провоцируют бизнес на повышение цен, что ещё больше разгоняет инфляцию.
Прогнозы экспертов: какой будет ставка?
Большинство аналитиков уверены, что 20 декабря ключевая ставка будет повышена. Основные мнения сводятся к следующему:
- 23% годовых. Это наиболее вероятный вариант, поддерживаемый ВТБ, Сбербанком и другими крупными игроками.
- 25% годовых. Некоторые эксперты, включая аналитиков Bloomberg, считают, что ЦБ может пойти на более жёсткие меры.
- Сохранение 21%. Такой вариант маловероятен, но его допускают отдельные представители финансового сектора.
Как повышение ставки повлияет на экономику?
1. Удорожание кредитов
Более высокая ключевая ставка ведёт к увеличению процентных ставок по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Уже сейчас рост ставок привёл к замедлению темпов розничного кредитования.
2. Рост доходности вкладов
Для вкладчиков повышение ставки — это возможность получать более высокие доходы. Эксперты прогнозируют, что доходность по депозитам может достичь 25% уже в начале 2025 года.
3. Риски для бизнеса
Дорогие кредиты могут негативно сказаться на инвестиционной активности и замедлить развитие бизнеса, особенно в секторах, зависящих от заёмных средств.
Какие перспективы у экономики в 2025 году?
Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших действий Центробанка:
- Продолжение жёсткой политики. Большинство аналитиков ожидают, что высокая ставка сохранится минимум до середины 2025 года.
- Снижение ставки. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что смягчение может начаться уже в 1-ой половине следующего года, если инфляция пойдёт на спад.
Что это значит для граждан?
- Сбережения. Рост ставок по вкладам делает банковские депозиты более привлекательными.
- Кредиты. Оформление займов станет дороже, поэтому стоит тщательно взвесить необходимость новых кредитов.
- Инвестиции. В условиях нестабильности предпочтение стоит отдавать консервативным инструментам, таким как депозиты и облигации.
Решение Центробанка 20 декабря станет ключевым событием для российской экономики. Ожидаемое повышение ставки — это ответ на инфляцию и девальвацию рубля, но оно также несёт риски для экономики. Гражданам и бизнесу важно подготовиться к последствиям этого решения, чтобы максимально эффективно адаптироваться к новым условиям.
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