Россияне в шоке: стало известно, к чему готовит жителей РФ Набиуллина с 20 декабря

20 декабря Совет директоров Банка Российской Федерации примет одно из самых ожидаемых решений этого года по ключевой ставке.

Вопрос о том, повысит ли ЦБ ставку с текущего уровня 21% и на сколько, остается открытым. Рынок уже заложил в свои ожидания рост ставки, а эксперты единогласно сходятся во мнении, что ужесточение денежно-кредитной политики неизбежно. Однако прогнозы о размере шага разнятся: от умеренного повышения до агрессивного роста до 25%.

Почему ставка растет?

Ключевая ставка — основной инструмент Центробанка в борьбе с инфляцией. Однако, несмотря на ее текущий рекордный уровень, инфляция в России продолжает ускоряться. В октябре потребительские цены выросли на 0,75%, в ноябре — на 0,91%. В годовом выражении инфляция достигла 9,01%, что значительно превышает целевой показатель ЦБ в 4%.

Ослабление рубля в ноябре усугубило ситуацию: девальвация национальной валюты привела к удорожанию импортных товаров, что увеличило инфляционные ожидания. Россияне прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев цены вырастут на 13,4%, что является самым высоким уровнем за год. Это создает эффект «самоисполняющегося пророчества», заставляя бизнес заранее закладывать рост цен на продукцию.

Чего ждать 20 декабря?

Ситуация на финансовом рынке требует от ЦБ решительных мер. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки до 23%. Например, первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что регулятор поднимет ставку и удержит ее на этом уровне весь 2025 год. Экономисты Bloomberg допускают, что в случае очередного скачка инфляции ставка может быть повышена до 25%.

Однако есть и более сдержанные прогнозы:

В Сбербанке уверены, что увеличение ставки на 1–2 п. п. более вероятно, чем резкий скачок.

В «Алор-брокере» считают, что влияние спада рубля на инфляцию оказалось временным, и Центробанк может ограничиться небольшим повышением или вовсе сохранить ставку на текущем уровне.

Как это повлияет на экономику?

Высокая ключевая ставка неизбежно сказывается на всех секторах экономики:

Ипотека и кредиты. Повышение ставки делает заемные средства менее доступными, что уже заметно на рынке недвижимости. Продажи жилья снижаются, особенно в сегменте новостроек, несмотря на программы субсидирования.

Банковские вклады. На фоне повышения ставок по депозитам россияне начали активнее хранить сбережения в банках. Доходности по вкладам уже достигли 23% годовых, а к концу декабря могут превысить 25%.

Бизнес-кредиты. Несмотря на рост ставок, корпоративное кредитование продолжает увеличиваться. Это связано с необходимостью завершать начатые проекты, особенно в строительной отрасли.

Однако чрезмерно высокая ставка несет риски для экономики. Ограничение доступности кредитов может привести к снижению деловой активности, что затруднит выполнение правительственных целей по экономическому росту.

Долгосрочные перспективы

Прогнозы ЦБ предполагают, что инфляция вернется к целевому уровню 4% не раньше 2026 года. До этого россиянам придется жить в условиях высокой ключевой ставки. Эксперты предупреждают, что если рост цен на товары и услуги не начнет замедляться, текущий цикл повышения ставки может продолжиться и в новом году.

20 декабря Центробанк, скорее всего, примет решение о повышении ключевой ставки до 23%. Это решение направлено на борьбу с инфляцией, но может стать серьезным испытанием для бизнеса и населения. Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики остается необходимым шагом для стабилизации экономики.