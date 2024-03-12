Россияне в шоке: стало известно будут ли отдыхать граждане в первый день выборов 15 марта

В марте 2024 года россияне уже насладились продолжительными выходными.

Производственный календарь на 2024 год, утвержденный летом 2023 года, был опубликован правительством страны в официальном телеграм-канале.





В данном календаре указаны нерабочие дни, связанные с государственными праздниками. Так, ближайшие продолжительные выходные стартуют в воскресенье, 28 апреля, и протянутся до среды, 1 мая, включительно, тем самым продолжаясь в течение четырех дней. А всего через неделю наступят новые длительные выходные – с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.Касательно пятницы и выходных третьей недели марта (с 15 по 17 марта 2024 года) в России запланированы президентские выборы. Согласно ранее утвержденному календарю властями, пятница, 15 марта, считается рабочим днем.