Россияне в шоке: стало известно будут ли отдыхать граждане в первый день выборов 15 марта
РИА
В марте 2024 года россияне уже насладились продолжительными выходными.
Производственный календарь на 2024 год, утвержденный летом 2023 года, был опубликован правительством страны в официальном телеграм-канале.
Касательно пятницы и выходных третьей недели марта (с 15 по 17 марта 2024 года) в России запланированы президентские выборы. Согласно ранее утвержденному календарю властями, пятница, 15 марта, считается рабочим днем.
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