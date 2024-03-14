Россияне в шоке: стало известно будут ли отдыхать граждане в первый день президентских выборов 15 марта

В марте 2024 года жители России обрадовались длительным выходным.

Утвержденный производственный календарь на 2024 год был опубликован правительством страны на их официальном телеграм-канале. Календарь содержит информацию о государственных праздниках и нерабочих днях. Ближайшие длинные праздники начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продолжаться до среды, 1 мая. Их длительность составит 4 дня. Через неделю наступят новые длинные выходные – с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.

Относительно пятницы и выходных третьей недели марта (с 15 по 17 марта 2024 года), в стране запланированы президентские выборы. Согласно предварительному календарю, принятому властями, пятница, 15 марта, будет рабочим днем.