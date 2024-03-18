Россияне в шоке, майских праздников не будет: 10 дней отдыхать не получится

В мае текущего года россиян ожидает ряд праздничных дней, связанных с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы, что обеспечит длинные выходные.

По информации от «Известий», правительство РФ утвердило график переноса рабочих дней, чтобы россияне могли насладиться этим временем.

Первый период праздничных выходных начнется с 28 апреля и продлится до 1 мая, включая четыре дня отдыха. Начнется он с субботы, 27 апреля, объявленной рабочим днем, затем следует выходной в понедельник, 29 апреля, и дополнительный выходной во вторник, 30 апреля, перенесенный со 2 ноября.

Второй праздничный период в мае связан с Днем Победы, который в 2024 году отмечается в четверг, 9 мая. После этого россияне также будут отдыхать в пятницу, 10 мая благодаря тому, что выходной день 6 января перенесли, а также в субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, что также обеспечит четыре дня непрерывного отдыха.