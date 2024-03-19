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· Артем Акчурин

Россияне в шоке, майские праздники отменяются: 10 дней отдыхать не получится

Россияне в шоке, майские праздники отменяются: 10 дней отдыхать не получится

РИА

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В мае этого года жителей России ожидают долгожданные праздники, связанные с Днем Весны и Труда и Днем Победы, что принесет им продолжительные выходные.

По данным издания «Известий», Правительство Российской Федерации утвердило график передвижения рабочих дней, чтобы граждане могли насладиться этим временем.

Первый период праздничных выходных начнется с 28 апреля и продлится до 1 мая, включая четыре дня отдыха. Начало этого периода придется на субботу, 27 апреля, объявленную рабочим днем, затем последует выходной день в понедельник, 29 апреля, и дополнительный выходной во вторник, 30 апреля, который был перенесен с 2 ноября.

Второй праздничный период в мае связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. В результате граждане также смогут отдохнуть в пятницу, 10 мая, за счет переноса выходного дня с 6 января, а также в субботу и воскресенье, 11 и 12 мая. Это обеспечит им четыре дня непрерывного отдыха, создавая благоприятные условия для отдыха и празднования.

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