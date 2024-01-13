Россияне в шоке: астролог назвал самую выгодную инвестицию 2024 года

Астролог Виктория Кременская дает прогноз относительно курса рубля на 2024 год, основываясь на практике натальной астрологии и прогнозирования. По ее словам, предстоят огромные перемены, и рубль, каким мы привыкли его видеть, больше не будет, сообщает Inkazan.

Согласно прогнозу, Планета на пороге значительных изменений, и она предвидит неожиданные перемены.

Предсказательница считает, что рубль сильно укрепится по отношению к доллару и евро, достигнув своего пика в апреле. Она утверждает, что рубль вызовет огромный интерес в обществе и станет доминирующей валютой. Таким образом, она советует переключить внимание и инвестиции исключительно на рубль уже весной, считая это наиболее выгодным вложением.