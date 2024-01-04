Россияне в неожиданном шоке: пенсионный возраст все-таки предложили снизить до 55/60 лет

Российское население получило информацию о процессе выхода на пенсию, который начнется в 2024 году. Несмотря на повышение пенсионного возраста, некоторым группам граждан грядет снижение планки. Они смогут выйти на пенсию уже в 55/60 лет, как это было ранее, сообщает издание Primpress.



В 2024 году предстоит завершающий этап реализации пенсионной реформы, принятой пять лет назад. Женщины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, а мужчины, родившиеся в 1961 году, — в 63 года.



Требования к выходу на пенсию станут более строгими: для получения пенсионных выплат будет необходимо достичь указанного возраста, подтвердить наличие 15 лет стажа и иметь 28,2 пенсионных коэффициента.



Однако для многих граждан будет возможность выйти на пенсию раньше. Некоторым будет разрешено снизить пенсионный возраст до уровня, принятого в СССР. Те, кто накопил значительный стаж – 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут выйти на пенсию в 55/60 лет.Также снижение пенсионного возраста смогут получить те, кто был уволен с работы ранее, например, из-за ликвидации предприятия. В этом случае они смогут сразу перейти в категорию пенсионеров.Лица, накопившие особый стаж на протяжении определенного времени, смогут выйти на пенсию досрочно. Например, женщины, отработавшие 15 лет на Крайнем Севере, смогут подать заявление на получение пенсии после достижения 55-летнего возраста, а для мужчин – после 60 лет.