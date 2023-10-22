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· Алина Алмакаева

Россияне в ярости: в квитанции ЖКХ впишут две новые графы

Россияне в ярости: в квитанции ЖКХ впишут две новые графы

tvcenter.ru

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С точки зрения ежемесячных коммунальных расходов, россияне сталкиваются с новыми изменениями, которые вступят в силу с 1 ноября 2023 года. В квитанциях на ЖКУ появятся две дополнительные строки, сообщающие о расходах на отопление и домофон. Эти изменения могут повлиять на финансовое положение граждан.

Первая новая строка отображает расходы на отопление. Во многих регионах России переходят на систему оплаты за данную услугу по факту. Это значит, что начисления за октябрь могут быть ниже обычных, но дальше они будут увеличиваться с наступлением холодного времени года.

Для облегчения финансового бремени в случае значительного роста тарифов будет введена система рассрочки на год. Таким образом, гражданам предоставится возможность платить в рассрочку за коммунальные услуги при росте их стоимости.

Вторая новая строка отображает расходы на домофон. Она появится для тех владельцев квартир и домов, чьи объекты недвижимости были переданы под новое управление летом. Это означает, что гражданам необходимо внимательно изучать свои квитанции с 1 ноября, чтобы учесть эти две новые статьи расходов и правильно просчитать свои коммунальные платежи.

Прежде чем изменения вступят в силу, рекомендуется гражданам подготовиться к возможному увеличению коммунальных платежей в холодное время года. В случае значительного роста расходов, важно помнить о доступной системе рассрочки на год, которая поможет справиться с финансовыми обязательствами.

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