Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято

Июль 2024 года не удивит нас государственными праздниками, однако это не повод для уныния!

В этом месяце россиянам предстоит насладиться восьмью выходными днями и прекрасной возможностью устроить себе отпуск, как сообщает progorod43.

Рабочие дни и выходные в июле

В июле 2024 года насчитывается 23 рабочих дня. Выходные дни приходятся на субботы и воскресенья, всего их восемь.

Преимущества июля для отдыха

Июль идеален для отдыха на природе, купания и загара благодаря отличной погоде. По всей стране проходит множество увлекательных мероприятий, что делает этот месяц особенно привлекательным для взятия отпуска, также благодаря выгодному расчету отпускных выплат.

Как организовать отпуск:

Заявление на отпуск следует подать как минимум за две недели до его начала.

Убедитесь, что отпускные выплачены не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

Первая половина июля — идеальное время для путешествий, когда еще не начался наплыв туристов.

Россия ждет вас!

Лето — отличное время для исследования красот и разнообразия нашей страны. Используйте это время для путешествий, отдыха и восстановления сил!