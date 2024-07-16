Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято
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Июль 2024 года не удивит нас государственными праздниками, однако это не повод для уныния!
В этом месяце россиянам предстоит насладиться восьмью выходными днями и прекрасной возможностью устроить себе отпуск, как сообщает progorod43.
- Рабочие дни и выходные в июле
В июле 2024 года насчитывается 23 рабочих дня. Выходные дни приходятся на субботы и воскресенья, всего их восемь.
- Преимущества июля для отдыха
Июль идеален для отдыха на природе, купания и загара благодаря отличной погоде. По всей стране проходит множество увлекательных мероприятий, что делает этот месяц особенно привлекательным для взятия отпуска, также благодаря выгодному расчету отпускных выплат.
- Как организовать отпуск:
Заявление на отпуск следует подать как минимум за две недели до его начала.
Убедитесь, что отпускные выплачены не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Первая половина июля — идеальное время для путешествий, когда еще не начался наплыв туристов.
Россия ждет вас!
Лето — отличное время для исследования красот и разнообразия нашей страны. Используйте это время для путешествий, отдыха и восстановления сил!
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