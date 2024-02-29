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· Артем Акчурин

Россияне прыгают от счастья: в марте всех ждут новые мини-каникулы

Россияне прыгают от счастья: в марте всех ждут новые мини-каникулы

kp.ru

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Февральские продолжительные выходные уже позади, но следующая неделя несет новые радости.

В соответствии с утвержденным производственным календарем на текущий год, в марте мы сможем отдохнуть целых три дня подряд – с 8 по 10 число. Итак, поскольку восьмое марта, ежегодный праздник весны, выпадает на пятницу, предшествующий рабочий день, а именно седьмое число, будет сокращен на один час.

Кроме того, в апреле-мае 2024 года у нас будет несколько нерабочих дней: с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая с целью отметить День Победы. В июне 2024 года, а именно 12 июня, День России, выпадает на среду. А в ноябре 2024 года, в связи с празднованием Дня Народного Единства, у нас будет два выходных – 3 и 4 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что субботы: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года, будут рабочими днями.

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