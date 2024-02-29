Россияне прыгают от счастья: в марте всех ждут новые мини-каникулы
kp.ru
Февральские продолжительные выходные уже позади, но следующая неделя несет новые радости.
В соответствии с утвержденным производственным календарем на текущий год, в марте мы сможем отдохнуть целых три дня подряд – с 8 по 10 число. Итак, поскольку восьмое марта, ежегодный праздник весны, выпадает на пятницу, предшествующий рабочий день, а именно седьмое число, будет сокращен на один час.
Стоит отметить, что субботы: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года, будут рабочими днями.