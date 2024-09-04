Россияне потеряли дар речи: в поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Российские железные дороги объявили о запуске комплекса инновационных мер, предназначенных для повышения уровня комфорта и безопасности пассажиров во время длительных поездок.

Это решение направлено на оптимизацию пространства и времени в плацкартных и купейных вагонах.

Одно из ключевых нововведений касается введения чёткого расписания доступа к нижним спальным местам и столам для пассажиров, размещённых на верхних полках. Так, для удобства в приёме пищи утренние часы с 7 до 10 и вечернее время с 19 до 21 теперь будут резервироваться исключительно для них. Обеденные часы ограничены интервалом с 12 до 15.

В целях улучшения атмосферы в вагонах, «Российские железные дороги» также ужесточили правила использования электронных устройств. Теперь запрещено включать на высокой громкости музыку или видео без наушников, чтобы не мешать спокойствию других пассажиров.

РЖД не остановились на достигнутом и планируют расширить список услуг, предоставляемых в поездах. Включение климат-контроля в вагонах премиум-класса, обновление меню питания и добавление дополнительных точек для зарядки электроники с USB-портами и розетками — всё это призвано сделать путешествия на поездах еще более приятными.

Эти меры подчеркивают стремление РЖД обеспечить каждому пассажиру возможность путешествовать с максимальным комфортом, соблюдая при этом нормы поведения и взаимоуважение.