Новости России
· Алина Алмакаева

Россияне пляшут от восторга: пенсионный возраст все-таки решили снизить до 55/60 лет

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Российским гражданам сообщено о процессе выхода на пенсию в 2024 году. Несмотря на повышение пенсионного возраста, многие категории граждан ожидает снижение планки. Они смогут выйти на пенсию уже в 55/60 лет, как это было раньше. В 2024 году начнется завершающий этап пенсионной реформы, принятой пять лет назад. Женщины 1966 года рождения смогут выходить на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, а мужчины 1961 года рождения - в 63 года. Требования к выходу на пенсию станут строже: для получения выплаты нужно будет не только достичь указанного возраста, но и подтвердить 15 лет стажа и иметь 28,2 пенсионных коэффициента.

Однако будет возможность выйти на пенсию раньше для многих граждан. Например, для некоторых было решено снизить пенсионный возраст до уровня, принятого в СССР. Те, кто накопил много стажа - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут выйти на пенсию в 55/60 лет. Также снижения пенсионного возраста смогут добиться те, кого уволили с работы раньше времени, например из-за ликвидации предприятия. В этом случае они смогут сразу же перейти в категорию пенсионеров. Накопившие особый стаж на протяжении определенного времени смогут выйти на пенсию досрочно. Например, при наличии 15 лет стажа работы на крайнем севере женщины смогут подавать заявление на выплату, если им исполнилось 55 лет, а для мужчин - в 60 лет.

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