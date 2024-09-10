Россияне переходят на новое расписание, теперь суббота станет рабочей. Люди в ярости

Грядущий ноябрь текущего года принесет россиянам 9 выходных, учитывая государственные и предполагаемые региональные праздничные дни.

Важным моментом месяца станет празднование Дня народного единства, в честь которого предусмотрены официальные выходные 3-го и 4-го ноября. Помимо этого, суббота 2 ноября будет считаться сокращенным рабочим днем.

Особенности по регионам

Важно учитывать, что в некоторых регионах Российской Федерации могут быть объявлены некалендарные выходные, связанные с местными торжествами. Так, например, в Северной Осетии 20 ноября отмечают день Уастырджи, и этот день может быть выходным.

Планирование вперед

Предоставленный календарь дает возможность заранее спланировать свои дела и отдых, а также подготовиться к предстоящим праздникам и событиям, запланированным на ноябрь 2024 года. Это позволит гражданам максимально эффективно использовать свое время, совмещая работу и личную жизнь.

