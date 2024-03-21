Россияне ошарашены, майские праздники отменяются: 10 дней отдыхать никто не будет

В мае текущего года жителя России ожидает приятный период, насыщенный продолжительными праздниками, связанными с Днем Весны и Труда, а также Днем Победы, что приведет к значительному увеличению числа выходных дней.

По данным, опубликованным в издании "Известия", правительство Российской Федерации утвердило новый график переноса рабочих дней с целью обеспечить широким массам возможность насладиться этими праздниками на полную.

По новому расписанию, первый долгожданный период праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя целых четыре дня отдыха. Официально отдых начнется в субботу, 27 апреля, который перенесен на рабочий день. Далее последуют выходные в понедельник, 29 апреля, а также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, который был перенесен со 2 ноября.

Второй период праздников в мае связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. После этого жители России также смогут насладиться дополнительным днем отдыха в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Более того, непрерывный отдых пройдет до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая, обеспечив пять дней подряд без работы для всех.