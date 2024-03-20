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· Артем Акчурин

Россияне ошарашены, майские праздники отменяются: 10 дней отдыхать не получится

Россияне ошарашены, майские праздники отменяются: 10 дней отдыхать не получится

pressa40.ru

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В мае текущего года жителя России ждут продолжительные праздники, связанные с Днем Весны и Труда и Днем Победы, что приведет к удлинению выходных дней.

По информации «Известий», правительство Российской Федерации утвердило график переноса рабочих дней, чтобы обеспечить населению возможность насладиться этим периодом.

Первый период праздничных выходных начнется с 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя четыре дня отдыха. Начало отдыха запланировано на субботу, 27 апреля, которая была объявлена рабочим днем. Далее последуют выходные в понедельник, 29 апреля, и дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, который был перенесен со 2 ноября.

Второй период праздников в мае связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. Вслед за этим россияне также смогут насладиться отдыхом в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Кроме того, непрерывный отдых продлится до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая, что обеспечит четыре дня подряд без работы.

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