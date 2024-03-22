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· Артем Акчурин

Россияне ошарашены, майские праздники отменяются: 10 дней отдыха не будет

Россияне ошарашены, майские праздники отменяются: 10 дней отдыха не будет

РБК

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Предстоящий майский месяц порадует жителей России долгожданными праздниками, связанными с Днем Весны и Труда, а также Днем Победы, что приведет к заметному увеличению числа выходных дней.

По информации, опубликованной в издании "Известия", правительство Российской Федерации утвердило новый график переноса рабочих дней, чтобы предоставить широким массам возможность полноценно насладиться предстоящими праздниками.

Согласно обновленному графику, первый ожидаемый период праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя целых четыре выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, сделав ее рабочим днем. После него наступят выходные в понедельник, 29 апреля, а также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, перенесенный со 2 ноября.

Второй набор праздников в мае будет связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. После него жителям России предоставится возможность насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это позволит насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.

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