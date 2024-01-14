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Россияне одурели от новости: пенсионный возраст решено снизить до 55/60 лет

Россияне одурели от новости: пенсионный возраст решено снизить до 55/60 лет

kolyma.ru

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В 2024 году российским гражданам было объявлено о процедуре выхода на пенсию. Несмотря на повышение пенсионного возраста, некоторым категориям граждан будет предоставлена возможность выйти на пенсию раньше. Внедрение последнего этапа пенсионной реформы, принятой пять лет назад, приведет к изменениям в возрасте выхода на пенсию для женщин и мужчин.

Женщины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, а мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут сделать это в 63 года. Однако, помимо достижения указанного возраста, гражданам необходимо будет подтвердить наличие 15 лет стажа и иметь 28,2 пенсионных коэффициента.

Тем не менее, будет предоставлена возможность выйти на пенсию досрочно для определенных категорий граждан. Например, для тех, кто накопил длительный трудовой стаж – 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, возможно будет возможностю выйти на пенсию в 55/60 лет, как это было в СССР.

Также снижение пенсионного возраста будет доступно для тех, кто был уволен с работы по инициативе работодателя раньше времени, например, в связи с ликвидацией предприятия. В таком случае они смогут сразу перейти в категорию пенсионеров.

Граждане, накопившие специальный стаж на Крайнем Севере в течение определенного периода времени, также смогут выйти на пенсию досрочно. Например, женщины с 15-летним трудовым стажем работы на Крайнем Севере смогут подать заявление на получение пенсии, если им исполнилось 55 лет, а для мужчин – в 60 лет, сообщает Primpress.

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