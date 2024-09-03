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Россияне лишились дара речи: в поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД

В целях усиления комфорта и безопасности на дал...

dzen.ru

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В целях усиления комфорта и безопасности на дальних расстояниях, Российские железные дороги (РЖД) анонсировали новый комплекс мероприятий, касающихся использования пространства в плацкартных и купейных вагонах. Эти новые правила направлены на оптимизацию условий пребывания пассажиров.

Новая схема предполагает четкое расписание для пассажиров, расположенных на верхних спальных местах, относительно времени использования нижних полок и столов. В частности, с утра с 7 до 10 и вечером с 19 до 21 часа данные места будут доступны для приема пищи. Обеденный интервал определен с 12 до 15 часов дня.

Отдельное внимание РЖД уделили регулированию уровня шума в вагонах: теперь пользование любыми электронными устройствами на высокой громкости без наушников становится недопустимым. Это включает все виды деятельности, которые могут беспокоить других пассажиров. Такие меры призваны способствовать созданию более тихой и расслабляющей атмосферы на борту.

Дополнительно, РЖД планируют улучшить качество предоставляемых услуг, расширив меню и введя климат-контроль в вагонах премиум-класса. Увеличится количество мест для зарядки устройств, включая установку дополнительных USB-портов и розеток. Путешественникам рекомендуется планировать свои приемы пищи заблаговременно и не забывать о наушниках и переносных зарядных устройствах для поддержания активности своих гаджетов во время путешествия.

Эти правила ставят в приоритет обеспечение спокойной и уважительной атмосферы для всех пассажиров, подчеркивая значимость соблюдения общественных норм поведения в публичных местах.

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