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Россиянам старше 56 лет автоматически придет на карту новая выплата в июне

В России процесс получения пенсии для российских граждан пенсионного возраста стал значительно проще благодаря внедрению автоматизированного назначения страховых пенсий по старости.

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В России процесс получения пенсии для российских граждан пенсионного возраста стал значительно проще благодаря внедрению автоматизированного назначения страховых пенсий по старости.

Это нововведение освобождает будущих пенсионеров от необходимости личного посещения отделений СФР (в прошлом ПФР), упрощая начало пенсионного периода.

Кто может претендовать на автоматическое назначение пенсии?

Автоматизированное назначение доступно для женщин, достигших возраста 56 лет и 6 месяцев, и мужчин, которым исполнилось 61 год и 6 месяцев, при условии наличия минимально необходимых 23,4 индивидуальных коэффициентов и 13 лет страхового стажа. Особые категории, включая военнослужащих и космонавтов, также могут получать специализированные пенсии наряду со стандартной страховой пенсией.

Какие случаи не подлежат автоматизации?

Автоматическое назначение пенсии не распространяется на лиц, имеющих опыт работы за границей, а также на тех, кто имеет нетрудоспособных иждивенцев или работал в сельской местности, где требуется отдельное подтверждение условий для получения пенсии.

Как подать заявление на пенсию?

Заявления на пенсию теперь можно подавать через портал Госуслуг, начиная за месяц до наступления пенсионного возраста. В процессе подачи важно предоставить согласие на обработку персональных данных для целей назначения пенсии.

Планирование выплат в июне 2024 года

По случаю праздника, посвященного Дню России в июне 2024 года, пенсионные выплаты будут произведены досрочно. Так, пенсионеры, привыкшие получать пенсию 10 и 11 июня, получат ее в эти же дни, а те, кто обычно получает 12 числа, получат деньги на день раньше.

Эти изменения делают процесс получения пенсий более простым и менее обременительным, обеспечивая пенсионерам более легкий доступ к заслуженным средствам и сокращая время на бюрократические процедуры, как отмечает sevastopolmedia.

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