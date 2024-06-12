Россиянам старше 56 лет автоматически придет на карту новая выплата с 11 июня
vrubcovske.ru
С июня 2022 года, граждане России, достигшие пенсионного возраста, получили возможность автоматизированного назначения страховой пенсии по старости, что значительно упрощает и ускоряет процесс их регистрации на пенсию.
Это изменение позволяет пенсионерам избавиться от необходимости посещения офисов Пенсионного фонда России (ПФР) для оформления пенсии.
- Кто может воспользоваться автоматизированным назначением пенсии?
Для автоматического назначения пенсии установлены конкретные критерии. Женщины в возрасте 56 лет и 6 месяцев и мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев, могут претендовать на данную льготу при условии наличия минимум 23,4 индивидуальных коэффициентов и 13 лет страхового стажа. Особые условия предусмотрены для категорий граждан, таких как военнослужащие и космонавты, которые могут получать пенсии за особые заслуги или по инвалидности наряду со страховой пенсией по старости.
- Исключения из автоматического назначения
Автоматическое назначение пенсии не распространяется на граждан, у которых есть трудовой стаж за пределами России, нетрудоспособные иждивенцы или работа в условиях сельской местности. Для таких случаев требуется индивидуальное подтверждение квалификационных условий через предоставление соответствующих документов.
- Процесс подачи заявления через Госуслуги
Заявление на получение страховой пенсии можно подать через портал Госуслуг. Это нужно сделать не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Вместе с заявлением пенсионеры должны предоставить согласие на обработку своих данных для назначения пенсии.
- Выплата пенсий в июне 2024 года
С учетом празднования Дня России, планируется досрочное перечисление пенсионных выплат на июнь 2024 года. Пенсионеры, которые обычно получают пенсию 10 и 11 июня, получат свои выплаты в указанные даты, тогда как те, кто получает пенсии 12 числа, получат их на день раньше.
Это новшество упрощает процедуру получения пенсии, делая её более доступной и менее затратной по времени для пенсионеров, обеспечивая быстрый и удобный доступ к заслуженным выплатам, сообщает sevastopolmedia.
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