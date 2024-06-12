Россиянам старше 56 лет автоматически придет на карту новая выплата с 11 июня

С июня 2022 года, граждане России, достигшие пенсионного возраста, получили возможность автоматизированного назначения страховой пенсии по старости, что значительно упрощает и ускоряет процесс их регистрации на пенсию.

Это изменение позволяет пенсионерам избавиться от необходимости посещения офисов Пенсионного фонда России (ПФР) для оформления пенсии.

Кто может воспользоваться автоматизированным назначением пенсии?

Для автоматического назначения пенсии установлены конкретные критерии. Женщины в возрасте 56 лет и 6 месяцев и мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев, могут претендовать на данную льготу при условии наличия минимум 23,4 индивидуальных коэффициентов и 13 лет страхового стажа. Особые условия предусмотрены для категорий граждан, таких как военнослужащие и космонавты, которые могут получать пенсии за особые заслуги или по инвалидности наряду со страховой пенсией по старости.

Исключения из автоматического назначения

Автоматическое назначение пенсии не распространяется на граждан, у которых есть трудовой стаж за пределами России, нетрудоспособные иждивенцы или работа в условиях сельской местности. Для таких случаев требуется индивидуальное подтверждение квалификационных условий через предоставление соответствующих документов.

Процесс подачи заявления через Госуслуги

Заявление на получение страховой пенсии можно подать через портал Госуслуг. Это нужно сделать не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Вместе с заявлением пенсионеры должны предоставить согласие на обработку своих данных для назначения пенсии.

Выплата пенсий в июне 2024 года

С учетом празднования Дня России, планируется досрочное перечисление пенсионных выплат на июнь 2024 года. Пенсионеры, которые обычно получают пенсию 10 и 11 июня, получат свои выплаты в указанные даты, тогда как те, кто получает пенсии 12 числа, получат их на день раньше.

Это новшество упрощает процедуру получения пенсии, делая её более доступной и менее затратной по времени для пенсионеров, обеспечивая быстрый и удобный доступ к заслуженным выплатам, сообщает sevastopolmedia.