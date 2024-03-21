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Россиянам рассказали про неожиданные продукты, которые вызывают бессонницу

Россиянам рассказали про неожиданные продукты, которые вызывают бессонницу

Gazeta.ru

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Многие граждане России замечали недомогание после бессонных ночей. Важно знать, что бессонницу могут спровоцировать определенные продукты, содержащие стимуляторы, в частности кофеин. Об этом сообщила врач-эндокринолог, специалист по диетологии из "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По ее словам, кофе, крепкий чай, шоколад могут вызывать ощущение бодрости и повышенного энергетического уровня.

"Питание, богатое жирами и ужины (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареные продукты) могут продлить нагрузку на пищеварительную систему, стимулируя ее работу. Эти продукты также могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, и тяжесть в правом подреберье, что не способствует здоровому сну," — добавила эндокринолог.

Она также отметила, что большие порции белковых продуктов перед сном могут продолжительно стимулировать пищеварение, вызывая дискомфорт в желудке и нарушения сна.

"Рекомендуется завершить прием пищи за 2-3 часа до сна. Поздний прием пищи может затруднить засыпание из-за активности пищеварения и секреции гормонов, ответственных за регуляцию желудочно-кишечного тракта и усвоение питательных веществ, таких как инсулин и глюкагоноподобный пептид," — подчеркнула Михалева.

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