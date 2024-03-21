Россиянам рассказали про неожиданные продукты, которые вызывают бессонницу

Многие граждане России замечали недомогание после бессонных ночей. Важно знать, что бессонницу могут спровоцировать определенные продукты, содержащие стимуляторы, в частности кофеин. Об этом сообщила врач-эндокринолог, специалист по диетологии из "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По ее словам, кофе, крепкий чай, шоколад могут вызывать ощущение бодрости и повышенного энергетического уровня.

"Питание, богатое жирами и ужины (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареные продукты) могут продлить нагрузку на пищеварительную систему, стимулируя ее работу. Эти продукты также могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, и тяжесть в правом подреберье, что не способствует здоровому сну," — добавила эндокринолог.

Она также отметила, что большие порции белковых продуктов перед сном могут продолжительно стимулировать пищеварение, вызывая дискомфорт в желудке и нарушения сна.