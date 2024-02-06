Россиянам рассказали, когда курс доллара взлетит выше ста рублей: что ждать?

Эксперты выражают мнение, что ситуация в России может столкнуться с несколькими факторами, которые вынудят власти предпринять меры. Руководитель департамента аналитики КА «Платформа», Сергей Лысаков, предполагает, что для компенсации растущих расходов правительству может потребоваться провести девальвацию рубля в текущем году.

Несколько факторов указывают на возможность девальвации валюты, такие как уменьшение профицита торгового баланса, изменение стоимости российской нефти, экономическая ситуация в Китае и усиление санкционного давления. Рост экспорта, несмотря на его увеличение, не компенсирует снижение доходов от продажи нефти.

Стратегия по снижению цен на российскую нефть в этом году может быть обусловлена увеличением предложения в мире и замедлением китайской экономики, основного потребителя российских энергоресурсов.

Санкционное давление, в частности, на судовладельцев, также оказывает негативное воздействие на ситуацию. В случае возвращения России к валютным ограничениям, курс рубля, возможно, стабилизируется в диапазоне 105-115 рублей за доллар к концу года, сообщает Konkurent.ru.