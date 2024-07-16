Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Россиянам придется платить еще по 5%: Минфин придумал новый налог

В планах Министерства финансов России значится внедрение нового налога, который заменит текущий туристический сбор.

life.ru

Подписаться в Telegram

В планах Министерства финансов России значится внедрение нового налога, который заменит текущий туристический сбор.

По данным, опубликованным изданием Primpress, нововведение начнет действовать с 2025 года и предусматривает ежегодную индексацию ставок.

В начальный период после введения налога, в следующем году, туристам предстоит уплатить 1% от стоимости их проживания, тогда как к 2029 году этот процент увеличится до 5%. Взимание налога будет осуществляться из выручки, полученной от услуг размещения, которая обычно составляет от 60 до 90% от общего дохода предприятий этой отрасли.

Собранные налоговые поступления будут перечислены в региональные бюджеты, что позволит расширить финансирование местных проектов по развитию туризма и инфраструктуры.

Тем не менее, по мнению Инны Рындиной, коммерческого директора отельной группы «Русские сезоны», введение такого налога может спровоцировать повышение цен на гостиничные услуги. В результате, хотя формально налог предназначен для уплаты предприятиями сферы гостеприимства, фактически его бремя переложится на плечи туристов, увеличивая итоговую стоимость их пребывания в стране.

Эта инициатива уже вызвала активные обсуждения среди профессионалов туристической индустрии и потребителей, озабоченных потенциальным ростом расходов на отдых в России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Интересное в Казани

день назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей

уборка с тараканами генеральная стоимость

Новости Казани

5 часов назад

В Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

ремонт тнвд цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Казани

9 часов назад

Имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Новости Татарстана

день назад

В РТ могут ограничить строительство частных домов

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды

Новости Татарстана

22 часа назад

Основателя частных детских садов «Егоза» приговорили к 3 годам и 6 месяцам
Новости Татарстана
5 минут назад

ДУМ РТ о видео про «битье жен»: Коран не допускает рукоприкладства

ДУМ РТ о видео про «битье жен»: Коран не допускает рукоприкладства

Новости Татарстана

2 часа назад

Видео малолетнего питбайкера, который призывает навести суету в Казани

Интересное в Казани

6 часов назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани полиция ищет мужчину, который разбил стекло в трамвае №5

Новости Казани

3 часа назад

3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани
2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила
Новости Татарстана
час назад

2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани на феминистку завели дело о пропаганде ЛГБТ*

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ на 2025 год МРОТ планируют увеличить на 14,7%

Новости Татарстана

7 часов назад

В Чистополе женщина едва не убила своего мужа
«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ
Интересное в Казани
4 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

С 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК
Новости Татарстана
2 часа назад

С 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК