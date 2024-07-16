Россиянам придется платить еще по 5%: Минфин придумал новый налог

В планах Министерства финансов России значится внедрение нового налога, который заменит текущий туристический сбор.

По данным, опубликованным изданием Primpress, нововведение начнет действовать с 2025 года и предусматривает ежегодную индексацию ставок.

В начальный период после введения налога, в следующем году, туристам предстоит уплатить 1% от стоимости их проживания, тогда как к 2029 году этот процент увеличится до 5%. Взимание налога будет осуществляться из выручки, полученной от услуг размещения, которая обычно составляет от 60 до 90% от общего дохода предприятий этой отрасли.

Собранные налоговые поступления будут перечислены в региональные бюджеты, что позволит расширить финансирование местных проектов по развитию туризма и инфраструктуры.

Тем не менее, по мнению Инны Рындиной, коммерческого директора отельной группы «Русские сезоны», введение такого налога может спровоцировать повышение цен на гостиничные услуги. В результате, хотя формально налог предназначен для уплаты предприятиями сферы гостеприимства, фактически его бремя переложится на плечи туристов, увеличивая итоговую стоимость их пребывания в стране.

Эта инициатива уже вызвала активные обсуждения среди профессионалов туристической индустрии и потребителей, озабоченных потенциальным ростом расходов на отдых в России.