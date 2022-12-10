"Россиянам не о чем переживать?": Путину снова задали вопрос о новой мобилизации и он дал ответ

Президент РФ Владимир Путин вновь ответил по поводу возобновления мобилизации.

Главу государства спросили по поводу возможных факторов, которые могут изменить решение президента о завершении мобилизации.

"Какие факторы могут повлиять на изменение принятого решения или даже после Нового года россиянам не о чем переживать?", — задали вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию накануне, 9 декабря.

В ответ на это президент подчеркнул, что факторов на возобновление мобилизации сейчас нет.

Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации призвано 300 тысяч человек и только половина из них находится в зоне СВО. А из тех, кто находится в группировке, всего 77 тысяч — в боевых подразделениях. Остальные — на вторых и третьих позициях в войсках теробороны.

