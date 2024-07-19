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Россиянам назвали самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

Распространённое мнение гласит: чем известнее курорт, тем дороже стоимость пребывания на нём. Однако это не всегда соответствует действительности.

go-travel.ru

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Летний отдых на море — мечта многих, но перед тем, как начать сборы, стоит внимательно оценить свой бюджет. Распространённое мнение гласит: чем известнее курорт, тем дороже стоимость пребывания на нём. Однако это не всегда соответствует действительности.

Сочи, например, известен своей популярностью среди отдыхающих, но, к удивлению многих, не входит в список самых дорогих курортов России. В этом сезоне звание самого дорогого курорта получил Абрау-Дюрсо, где стоимость проживания начинается от 8000 рублей за ночь.

Давайте рассмотрим, где еще придется потратиться в этом летнем сезоне. Вот перечень курортов Российской Федерации, которые заметно могут ударить по кошелькам на текущий момент:

  • Абрау-Дюрсо — более 8000 рублей за ночь.
  • Зеленоградск — около 7,5 тысячи рублей.
  • Листвянка — 6,5 тысячи рублей.
  • Владивосток — 6275 рублей.
  • Суздаль — 6212 рублей.
  • Архыз — 5941 рубль.
  • Сортавала — 5908 рублей.
  • Домбай — 5854 рубля.
  • Дивноморское — 5655 рублей.

Несмотря на высокие цены в некоторых известных местах, всегда можно найти более доступные варианты для отдыха, особенно если поработать над поиском. А если вы ищете уединение и эксклюзивность, то, безусловно, стоит ожидать более высоких расходов на менее известных курортах.

Выбор места для отпуска должен основываться на ваших личных предпочтениях и финансовых возможностях. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы отдых оставил только приятные воспоминания.

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