Россиянам назвали самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи
go-travel.ru
Летний отдых на море — мечта многих, но перед тем, как начать сборы, стоит внимательно оценить свой бюджет. Распространённое мнение гласит: чем известнее курорт, тем дороже стоимость пребывания на нём. Однако это не всегда соответствует действительности.
Сочи, например, известен своей популярностью среди отдыхающих, но, к удивлению многих, не входит в список самых дорогих курортов России. В этом сезоне звание самого дорогого курорта получил Абрау-Дюрсо, где стоимость проживания начинается от 8000 рублей за ночь.
Давайте рассмотрим, где еще придется потратиться в этом летнем сезоне. Вот перечень курортов Российской Федерации, которые заметно могут ударить по кошелькам на текущий момент:
- Абрау-Дюрсо — более 8000 рублей за ночь.
- Зеленоградск — около 7,5 тысячи рублей.
- Листвянка — 6,5 тысячи рублей.
- Владивосток — 6275 рублей.
- Суздаль — 6212 рублей.
- Архыз — 5941 рубль.
- Сортавала — 5908 рублей.
- Домбай — 5854 рубля.
- Дивноморское — 5655 рублей.
Несмотря на высокие цены в некоторых известных местах, всегда можно найти более доступные варианты для отдыха, особенно если поработать над поиском. А если вы ищете уединение и эксклюзивность, то, безусловно, стоит ожидать более высоких расходов на менее известных курортах.
Выбор места для отпуска должен основываться на ваших личных предпочтениях и финансовых возможностях. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы отдых оставил только приятные воспоминания.
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