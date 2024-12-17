Россиянам назвали продукт, которым стоит заменить приевшееся оливье на Новый год

Традиционные новогодние блюда — салаты с майонезом, такие как оливье и крабовый салат — неизменный атрибут праздничного стола. Однако они могут таить в себе опасность, предупреждает гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач рекомендует отказаться от сомнительных продуктов и заменить их на несколько банок качественной икры, которая безопасна и полезна для здоровья. Такой подход, по его мнению, сведёт риск отравления к нулю и добавит празднику изысканности.

Почему крабовый салат и оливье могут быть опасными?

По словам специалиста, ключевая угроза в таких блюдах кроется в рыбных продуктах и ингредиентах низкого качества. В частности, крабовые палочки содержат множество консервантов и пищевых добавок, а майонез ускоряет процесс порчи салатов при неправильном хранении. Кроме того, использование некачественной рыбы или икры в салатах может привести к отравлению.

Совет врача: заменить «тазики» салатов на несколько банок икры. Этот продукт безопасен, полезен и гораздо лучше вписывается в концепцию здорового питания на праздники.

Икра: полезный и безопасный продукт

Никита Харлов подчёркивает, что икра дикой рыбы — это биоценный продукт, который практически невозможно испортить. В её составе идеально сбалансированы белки и жиры, усваиваемые организмом на 99%. Она богата полезными веществами, которые необходимы для здоровья:

Омега-3 жирные кислоты — поддерживают сердце и сосуды.

Витамины A, D и E — укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи.

Минералы (йод, фосфор, кальций) — способствуют нормальной работе мозга и костной системы.

Специалист также отмечает, что риск отравиться икрой отсутствует, поскольку рыбы, используемые для её добычи, не являются ядовитыми. Такой продукт станет идеальным вариантом для праздничного стола.

Как правильно выбрать икру? Советы экспертов

Диетолог Ирина Писарева советует внимательно подходить к выбору икры, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Вот ключевые рекомендации:

Отдавайте предпочтение стеклянным банкам. Такая упаковка позволяет визуально оценить состояние икры.

Проверьте дату производства. Наиболее качественный продукт изготавливается в сезон вылова — в летние или осенние месяцы.

Оцените внешний вид икринок. Хорошая икра имеет ровные, яркие и целые зёрна без налёта и повреждений.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать качественный продукт, который украсит праздничный стол и принесёт пользу.

Икра вместо салатов: экономично и полезно

На первый взгляд замена больших порций салатов на икру может показаться дорогостоящей. Однако если учитывать пользу продукта и его пищевую ценность, выбор становится очевидным. Икра гораздо легче усваивается организмом, не перегружает пищеварение и снижает риск отравлений, что особенно важно в праздничные дни.

Преимущества выбора икры:

Устранение риска пищевых отравлений.

Легкость для желудка и улучшение самочувствия.

Высокая питательная ценность и полезные свойства.

Полезный Новый год без лишних рисков

Отказ от традиционных салатов в пользу икры — это не только безопасное, но и стильное решение для праздника. По мнению врачей, такой выбор позволит избежать проблем с пищеварением, минимизировать риски отравлений и подарить организму настоящую пользу.

Пусть Новый год пройдёт без «тяжёлых» блюд, а икра станет настоящим украшением стола, подарив гостям изысканный вкус и хорошее самочувствие.

