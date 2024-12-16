Россиянам назвали продукт, которым стоит заменить оливье на Новый год

Традиционные тазики оливье и крабового салата на новогоднем столе давно стали неотъемлемой частью праздника. Однако гастроэнтеролог Никита Харлов предлагает пересмотреть привычное меню и заменить эти блюда на несколько банок икры.

Такой выбор, по его словам, не только снизит риск отравления, но и сделает праздничное застолье полезным для организма.

Почему икра полезнее салатов?

Как отметил Харлов, икра — это уникальный продукт, богатый белками и жирами, которые усваиваются организмом почти полностью, на 99%.

«Чем рыба ближе к диким условиям, тем она полезнее. Икра дикой рыбы богата питательными веществами, не содержит токсинов и является биоценной пищей», — подчеркнул врач.

Икра содержит большое количество витаминов (А, D, Е) и микроэлементов, таких как фосфор, железо и йод. Это делает её не только вкусным, но и чрезвычайно полезным продуктом, который способен укрепить иммунитет в зимний период. Кроме того, гастроэнтеролог заверил, что отравиться икрой практически невозможно, так как используемые для её производства рыбы безопасны.

На что обратить внимание при выборе икры?

Диетолог Ирина Писарева дала несколько рекомендаций для тех, кто планирует включить икру в новогоднее меню:

Упаковка. Предпочтение стоит отдавать продукту в стеклянной банке, так как она позволяет визуально оценить качество икры.

Дата производства. Икра должна быть свежей, произведённой не позднее 4–6 месяцев назад. Это особенно важно для сохранения её вкусовых и питательных свойств.

Внешний вид. Икринки должны быть ровными, яркими и одинакового размера. Наличие постороннего запаха или мутности в банке — признаки некачественного продукта.

Почему стоит отказаться от крабового салата и оливье?

Крабовый салат и оливье содержат ингредиенты, которые могут стать причиной пищевого отравления, особенно если продукты не были свежими или правильно хранились. К тому же, эти блюда зачастую перегружены майонезом, что делает их тяжёлыми для пищеварения.

Замена таких салатов на икру может стать не только вкусным, но и здоровым решением. Небольшая порция икры способна заменить по питательной ценности целый тарелку салата, не перегружая желудок.

Как сервировать икру на праздничном столе?

Икра идеально сочетается с небольшими ломтиками багета или белого хлеба, сливочным маслом и свежей зеленью. Можно подать её в качестве начинки для тарталеток или использовать в приготовлении закусок. Для создания более изысканной атмосферы украсьте стол мини-бутербродами с икрой и сливочным сыром.

Новый год с пользой для здоровья

Замена традиционных тяжёлых блюд на икру не только снизит риск отравления, но и сделает новогодний стол более лёгким и полезным. Такой выбор станет настоящей находкой для тех, кто заботится о своём здоровье, но не хочет отказываться от праздничных традиций.

