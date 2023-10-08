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· Алина Алмакаева

Россиянам назвали лучший рацион для завтрака: эффективность на работе вырастет в разы

Россиянам назвали лучший рацион для завтрака: эффективность на работе вырастет в разы

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Исследователи из британской компании Protein Works пришли к выводу, что для поддержания бодрости и хорошего настроения важно не пропускать завтрак. По результатам исследования, группы людей, которые пропускали первый прием пищи, теряли активность и производительность с утра до полудня, а эта тенденция усиливалась дальше.

Однако, существует разница в выборе пищи на завтрак. Группа, потребляющая больше сахара, показала повышенную работоспособность на 10%, но их производительность также ухудшалась к полудню. В то время как у людей, которые употребляли завтрак с достаточным количеством белка и сложных углеводов, результаты на работе были наилучшими.

Рекомендуется употреблять овсяную кашу на завтрак, так как она богата витаминами B, необходимыми для нормального функционирования нервной системы, а также клетчаткой и магнием. Однако, овсянку следует чередовать с другими продуктами, такими как омлет или творог, чтобы избежать проблем с всасыванием кальция, вызванных фитиновой кислотой.

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