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Россиянам назвали дату прихода климатической весны: март будет аномальным

Россиянам назвали дату прихода климатической весны: март будет аномальным

bondik-kids.ru

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Эксперты предвещают, что в ближайшем будущем жители многих регионов Российской Федерации будут удивлены погодными изменениями: весна придет раньше, чем ожидается.

Зима 2024 года оказала непредсказуемое воздействие на жителей России своими резкими морозами и мощнейшими снегопадами, оставив на дорогах множество сугробов, создавая неудобства для жителей различных регионов страны.

Научный руководитель Гидрометцентра предупреждает россиян о предстоящем необычном климатическом событии. По его прогнозам, весна наступит раньше обычного. Последний месяц зимы будет напоминать март, так как температура превысит среднюю норму.

Метеорологи также предвидят необычно теплые февраль и март, а 22 февраля может стать первым настоящим весенним днем в этом году, согласно их прогнозам, сообщает progorod76.

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