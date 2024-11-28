Россиянам начали массово блокировать банковские карты — ограничения уже начали действовать
ombudsmanbiz32.ru
В 2024 году внимание общественности в России было привлечено к значительному росту жалоб граждан, обращающихся в Центробанк из-за блокировок их банковских счетов.
Согласно официальной информации от пресс-службы регулятора, поступило в два раза больше жалоб по сравнению с предыдущим годом, что стало результатом активного включения счетов в реестр подозрительных операций, сообщает РБК.
Увеличение числа жалоб: под лупой статистики
Количество жалоб в категории «Мошенничество» выросло на 93,5%. Из всех поступивших обращений 28% приходятся на запросы об исключении из базы дропов, куда попадают владельцы счетов, подозреваемые в совершении нелегальных операций. Доля жалоб на мошеннические действия составила в третьем квартале 2024 года 14,6%, что значительно превышает показатель прошлого года (9%).
Функционирование реестра подозрительных операций
Реестр, поддерживаемый Центробанком, формируется на основе информации от банков и МВД России. Он включает данные о счетах, по которым произошли или могли произойти переводы без добровольного согласия клиентов.
Механизм действия реестра:
- Подозрительная операция фиксируется банком, который затем отправляет данные в ЦБ.
- Счета, связанные с такими операциями, могут быть временно заблокированы до выяснения обстоятельств.
- При подтверждении информации от правоохранительных органов, блокировка становится обязательной.
Причины роста жалоб
- Активизация борьбы с финансовыми преступлениями: ужесточение контроля со стороны банков и правительства.
- Ошибки в системе: неверное попадание добросовестных клиентов в реестр из-за ошибок в алгоритмах или человеческого фактора.
- Увеличение активности мошенников: рост числа схем, направленных на незаконное использование банковских счетов.
Как восстановить доступ к заблокированному счету?
- Обращение в банк: первый шаг — уточнить причины блокировки и возможные способы разрешения ситуации.
- Предоставление доказательств: подтверждение законности своих операций поможет ускорить процесс разблокировки.
- Жалоба в Центробанк: если дело не движется, подача официальной жалобы может стать решением.
Удвоение жалоб в Центробанк — знак того, что система контроля нуждается в доработке для избежания ошибочных блокировок законопослушных граждан, при этом не уменьшая эффективность борьбы с мошенничеством. Важно найти баланс между безопасностью и правами клиентов, чтобы поддерживать доверие к финансовой системе страны.
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