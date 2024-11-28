Россиянам начали массово блокировать банковские карты — ограничения уже начали действовать

В 2024 году внимание общественности в России было привлечено к значительному росту жалоб граждан, обращающихся в Центробанк из-за блокировок их банковских счетов.

Согласно официальной информации от пресс-службы регулятора, поступило в два раза больше жалоб по сравнению с предыдущим годом, что стало результатом активного включения счетов в реестр подозрительных операций, сообщает РБК.

Увеличение числа жалоб: под лупой статистики

Количество жалоб в категории «Мошенничество» выросло на 93,5%. Из всех поступивших обращений 28% приходятся на запросы об исключении из базы дропов, куда попадают владельцы счетов, подозреваемые в совершении нелегальных операций. Доля жалоб на мошеннические действия составила в третьем квартале 2024 года 14,6%, что значительно превышает показатель прошлого года (9%).

Функционирование реестра подозрительных операций

Реестр, поддерживаемый Центробанком, формируется на основе информации от банков и МВД России. Он включает данные о счетах, по которым произошли или могли произойти переводы без добровольного согласия клиентов.

Механизм действия реестра:

Подозрительная операция фиксируется банком, который затем отправляет данные в ЦБ.

Счета, связанные с такими операциями, могут быть временно заблокированы до выяснения обстоятельств.

При подтверждении информации от правоохранительных органов, блокировка становится обязательной.

Причины роста жалоб

Активизация борьбы с финансовыми преступлениями: ужесточение контроля со стороны банков и правительства.

Ошибки в системе: неверное попадание добросовестных клиентов в реестр из-за ошибок в алгоритмах или человеческого фактора.

Увеличение активности мошенников: рост числа схем, направленных на незаконное использование банковских счетов.

Как восстановить доступ к заблокированному счету?

Обращение в банк: первый шаг — уточнить причины блокировки и возможные способы разрешения ситуации. Предоставление доказательств: подтверждение законности своих операций поможет ускорить процесс разблокировки. Жалоба в Центробанк: если дело не движется, подача официальной жалобы может стать решением.

Удвоение жалоб в Центробанк — знак того, что система контроля нуждается в доработке для избежания ошибочных блокировок законопослушных граждан, при этом не уменьшая эффективность борьбы с мошенничеством. Важно найти баланс между безопасностью и правами клиентов, чтобы поддерживать доверие к финансовой системе страны.

