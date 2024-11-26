Россиянам начали массово блокировать банковские карты — ограничения уже действуют

Количество жалоб россиян на действия банков продолжает расти. По итогам первых трёх кварталов 2024 года их число увеличилось на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России.

Особое внимание привлекла категория «Мошенничество», где жалоб стало на 93,5% больше, сообщает РБК. В чем причина такого резкого роста и что делать клиентам, столкнувшимся с блокировкой счетов?

Блокировка счетов: новый вызов для клиентов

Одной из главных причин недовольства россиян стало увеличение числа случаев включения владельцев счетов в реестр подозрительных операций Центрального банка. Это так называемая «база дропов», куда попадают сведения о счетах, с которых, по мнению банков и регулятора, могли быть осуществлены подозрительные переводы.

Доля жалоб на исключение из этой базы составила 28% от общего числа обращений. Попадание в реестр может привести к приостановке использования платежных карт и онлайн-банкинга.

Как формируется база данных?

Банк России собирает информацию о подозрительных операциях из нескольких источников:

Банки и участники платежных систем. Они обязаны сообщать о попытках перевода денег без согласия клиента.

МВД России. Если сведения поступают от правоохранительных органов, приостановка доступа к счетам становится обязательной.

Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством, особенно с переводами, которые происходят под воздействием злоумышленников.

Почему жалоб становится больше?

Рост числа жалоб объясняется сразу несколькими факторами:

Ужесточение мер по борьбе с мошенничеством. Блокировки счетов стали более частым явлением.

Ошибки в системе. Некоторые клиенты жалуются, что их счета попадают в реестр ошибочно.

Сложность исключения из базы. Процесс удаления данных из реестра требует времени и часто вызывает недовольство.

Статистика обращений

По данным Банка России:

Доля жалоб на мошенничество составила 14,6% от общего числа обращений, тогда как в 2023 году этот показатель был на уровне 9%.

Общий объём жалоб на действия банков за три квартала 2024 года вырос на 18,3%.

Как защитить свои права?

Если ваш счёт попал в реестр подозрительных операций, важно действовать следующим образом:

Обратитесь в банк. Уточните причины блокировки и запросите разъяснения.

Подавайте жалобу в ЦБ. Регулятор рассматривает обращения граждан и может помочь в исключении из реестра.

Соберите доказательства. Подготовьте документы, подтверждающие законность операций по вашему счёту.

Будьте осторожны. Не передавайте данные своих карт и счетов посторонним лицам, чтобы избежать подозрительных операций.

Что говорят эксперты?

По словам представителей Банка России, блокировка счетов — необходимая мера для борьбы с мошенничеством, но процесс постоянно совершенствуется. Тем не менее, рост жалоб свидетельствует о необходимости доработки механизма, чтобы минимизировать риски для добросовестных клиентов.

Рост числа жалоб на действия банков отражает как усиление борьбы с мошенничеством, так и существующие проблемы в работе системы. Важно, чтобы регулятор и финансовые организации совместно работали над улучшением прозрачности и доступности процедур, связанных с блокировкой счетов. Для клиентов же главным остаётся соблюдение финансовой грамотности и внимательность при проведении операций.

