Россиянам массово блокируют банковские карты — ограничения уже действуют

Количество жалоб россиян на действия банков в 2024 году выросло более чем на 18%, а обращения по поводу включения в реестр подозрительных операций практически удвоились по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-служба Банка России подтвердила, что большинство жалоб связано с исключением из так называемой «базы дропов» — списка подозрительных счетов, куда попадают клиенты после проверки транзакций. Почему это происходит и что делать, если ваш счёт оказался под подозрением?

Как работает база подозрительных операций?

Банк России ведёт реестр данных о переводах, совершённых без добровольного согласия клиентов. Эти данные поступают от банков и МВД, а их цель — предотвратить мошеннические операции. Если счёт клиента попадает в эту базу, банки получают право (а иногда и обязаны) приостановить операции до выяснения обстоятельств.

Особенности работы системы:

Блокировка средств. Карты, онлайн-банкинг и другие платёжные инструменты замораживаются.

Обязательная проверка. Если данные предоставлены МВД, банки обязаны приостановить операции по закону.

Причины включения. Часто это связано с подозрительными транзакциями, попытками незаконного перевода средств или подозрением на использование счёта в мошеннических схемах.

Резкий рост жалоб: в чём причина?

В 2024 году жалобы на действия банков в категории «Мошенничество» выросли на 93,5%, составив 14,6% от всех обращений, тогда как год назад этот показатель был 9%. Чаще всего клиенты жалуются на невозможность исключения их данных из реестра подозрительных операций. На такие обращения приходится 28% всех жалоб на мошенничество.

Эксперты называют несколько причин этой тенденции:

Ужесточение банковского контроля. Банки начали активнее передавать информацию о подозрительных действиях в Банк России.

Рост кибермошенничества. Мошенники всё чаще используют социальное инженерие, вынуждая людей переводить деньги под угрозой или обманом.

Автоматизация проверок. Счета всё чаще блокируются по результатам алгоритмов, что может приводить к ошибочным решениям.

Что делать, если ваш счёт заблокирован?

Попадание в реестр подозрительных операций может серьёзно нарушить повседневную жизнь клиента. Чтобы восстановить доступ к счету, нужно следовать таким рекомендациям:

Запросите разъяснения у банка. Выясните, почему ваш счёт оказался под подозрением, и попросите предоставить копии документов, на основании которых было принято решение. Подайте заявление на исключение. Направьте письменный запрос в банк или Центральный банк с просьбой пересмотреть данные. Обратитесь за юридической помощью. В спорных ситуациях юрист поможет оспорить включение в реестр через суд. Следите за результатом. После подачи запроса на исключение уточните статус вашего обращения и добивайтесь подтверждения исключения из базы.

Механизмы защиты клиентов: проблемы и решения

Включение в базу подозрительных операций призвано защитить граждан от мошенников, но сам процесс вызывает вопросы о прозрачности и справедливости. Часто клиенты сталкиваются с долгим разбирательством и невозможностью быстро восстановить доступ к своим средствам.

Эксперты предлагают улучшить систему следующим образом:

Упростить процедуру исключения из реестра для клиентов, которые доказали законность своих операций.

Усилить контроль за качеством данных, предоставляемых в Банк России.

Повысить информированность клиентов о правилах и процедурах работы реестра.

Резкий рост числа жалоб на действия банков свидетельствует о необходимости совершенствования механизма работы реестра подозрительных операций. Владельцы счетов должны иметь возможность быстро оспаривать блокировки и исключать свои данные из базы в случае ошибок. Важно помнить, что защита финансовых интересов клиента — это не только предотвращение мошенничества, но и обеспечение прозрачности и доступности всех процедур.

